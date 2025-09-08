Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia fortalece esporte na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, e reúne 57 equipes com prêmios para atletas e população
A comunidade de São Jerônimo viveu um fim de semana de grande celebração esportiva com a realização de um dos maiores torneios de futebol já registrados na região. O evento contou com o apoio fundamental da deputada estadual Maria Antônia, do ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda (esposo da parlamentar), e do engajamento direto da própria comunidade.
O torneio reuniu 39 equipes masculinas e 18 femininas, em partidas que empolgaram tanto jogadores quanto torcedores, consolidando-se como um marco de integração e lazer. Além dos prêmios destinados às equipes vencedoras, o público presente também foi contemplado com sorteios de brindes, fortalecendo o caráter inclusivo da iniciativa.
No feminino, o título ficou com a equipe Auto Peças Neto, enquanto a Comunidade do Cícero garantiu o segundo lugar. Já no masculino, a grande campeã foi a equipe da Várzea, seguida pelo Vasco da Fortaleza, que conquistou o vice-campeonato.
A deputada Maria Antônia ressaltou que apoiar iniciativas como essa é investir diretamente no bem-estar da população: “O esporte é mais que competição, é um instrumento de união, saúde e cidadania. Fico feliz em contribuir com a realização de um torneio tão grandioso, que fortalece os laços comunitários e dá visibilidade ao talento dos nossos jovens e adultos”, destacou.
O torneio de São Jerônimo reforça a importância da parceria entre comunidade e representantes públicos, mostrando que o incentivo ao esporte é também um caminho para valorizar a cultura local e promover oportunidades.
Acre tem 10 startups inscritas em edital de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
O Acre marcou presença no edital do Desafio Nacional de Inovação – Festival Curicaca, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa selecionará soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país. A premiação total pode chegar a R$ 200 mil.
As iniciativas acreanas inscritas abrangem soluções ligadas à inclusão produtiva, rastreabilidade e economia circular. Ao todo, dez startups do Acre participam da primeira etapa de seleção.
Entre os projetos do estado, destaca-se um assistente virtual com visão computacional para identificação de espécies amazônicas e rastreabilidade de madeira. Outras propostas incluem um medidor de pH portátil de baixo custo para agricultura familiar, sistemas de logística reversa com moeda verde e aplicativos de turismo sustentável.
Além do Acre, outros estados da região Norte também marcaram presença no edital, com projetos do Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, entre outros. O festival, que ocorrerá em Brasília, vai conectar empreendedores, investidores e parceiros estratégicos em busca de soluções inovadoras com escala nacional.
A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI e ex-deputada federal acreana, Perpétua Almeida, destacou a importância da representação do estado no edital:
“Agora o Acre e a Amazônia sabem que a ABDI existe. Apesar de ter sido criada há 20 anos, a Agência ainda era pouco conhecida em nossa região. Por isso, é tão importante ver 10 startups acreanas inscritas neste edital de inovação. Essa participação mostra que estamos conseguindo aproximar a ABDI da Amazônia, de forma inclusiva, valorizando a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais do nosso povo”.
E acrescentou: “São essas iniciativas que podem transformar a indústria da região e projetar um novo olhar para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.
Festival Curicaca
O Festival Curicaca será um grande encontro de inovação, sustentabilidade e futuro, reunindo iniciativas públicas e privadas, palestras, experiências imersivas e apresentações culturais. O evento é inspirado em modelos internacionais como o South by Southwest (SXSW), mas com identidade brasileira e foco em soluções locais.
Lançado pela ABDI, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o festival pretende atrair 100 mil pessoas em cinco dias de programação intensa na capital do país.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e IDA promovem oficina socioambiental de artes para crianças no Rio Croa
Assis Brasil encerra Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show da Banda Som e Louvor
Saúde em Ação leva atendimentos a comunidades rurais e à Resex Chico Mendes, em Brasiléia
Governo do presidente Lula autoriza doação de imóvel ao Estado do Acre para regularização fundiária e instalação de serviços públicos em Xapuri
O município de Xapuri recebeu na última quarta-feira, 3 de setembro, um importante avanço em políticas de habitação e infraestrutura
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade
Cerimônia acontece no dia 10 de setembro, na Escola Nazira Anute de Lima, com presença do Incra e parceiros
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
