Deputada Maria Antônia fortalece esporte na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, e reúne 57 equipes com prêmios para atletas e população

A comunidade de São Jerônimo viveu um fim de semana de grande celebração esportiva com a realização de um dos maiores torneios de futebol já registrados na região. O evento contou com o apoio fundamental da deputada estadual Maria Antônia, do ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda (esposo da parlamentar), e do engajamento direto da própria comunidade.

O torneio reuniu 39 equipes masculinas e 18 femininas, em partidas que empolgaram tanto jogadores quanto torcedores, consolidando-se como um marco de integração e lazer. Além dos prêmios destinados às equipes vencedoras, o público presente também foi contemplado com sorteios de brindes, fortalecendo o caráter inclusivo da iniciativa.

No feminino, o título ficou com a equipe Auto Peças Neto, enquanto a Comunidade do Cícero garantiu o segundo lugar. Já no masculino, a grande campeã foi a equipe da Várzea, seguida pelo Vasco da Fortaleza, que conquistou o vice-campeonato.

A deputada Maria Antônia ressaltou que apoiar iniciativas como essa é investir diretamente no bem-estar da população: “O esporte é mais que competição, é um instrumento de união, saúde e cidadania. Fico feliz em contribuir com a realização de um torneio tão grandioso, que fortalece os laços comunitários e dá visibilidade ao talento dos nossos jovens e adultos”, destacou.

O torneio de São Jerônimo reforça a importância da parceria entre comunidade e representantes públicos, mostrando que o incentivo ao esporte é também um caminho para valorizar a cultura local e promover oportunidades.