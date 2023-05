Deputada Maria Antônia faz indicação visando minimizar o sofrimento das pessoas acometidas pela tireoide

O senador Sergio Petecão recebeu nesta quarta-feira (10), em Brasília, as vereadoras Eliane Rosita e Aparecida, ambas do Partido Progressistas, do município de Bujari, no Acre.

O objetivo da visita foi buscar apoio para que Petecão por meio de seu mandato, destine recursos de emenda parlamentar para a construção de estradas vicinais e pontes no município. Além de recursos para serem aplicados em outras áreas.

Sabendo da necessidade do município de Bujari, o senador Petecão se comprometeu em destinar emendas para a Cidade e destacou o seu compromisso com todos os município do Estado.