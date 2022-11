Deputada Maria Antônia, ex-prefeito Dêda e os ex-vereadores Joelson Pontes e Atilon Pinheiro cumprem agenda na zona rural de Brasileia

Durante este fim de semana, a deputada estadual reeleita com a segunda maior votação do estado do Acre, Maria Antônia, e seu esposo ex-prefeito Dêda, estiveram cumprindo agenda na zona rural do município de Brasileia para agradecer o apoio recebido nas eleições e reafirmar o seu compromisso com aquela população.

O casal estava acompanhado de uma equipe composta pelos amigos: Joelson Pontes, Atilon Pinheiro, Edmauro e o empresário Wilson. A agenda teve início no sábado, na propriedade do Sr. Juarez, localizada no km 84, ocasião em que foi promovido um churrasco com a presença de toda a comunidade para a parlamentar. Na oportunidade, Maria Antônia e Dêda ouviram os anseios dos moradores do referido local.

Já na manhã de domingo, a deputada Maria Antônia, juntamente com Joelson Pontes e Atilon Pinheiro, esteve visitando a sede do Deracre de Brasiléia, momento em que a parlamentar parabenizou o Coordenador da regional, Zezinho Araújo, pelo bom trabalho que está realizando. A deputada aproveitou a oportunidade para reafirmar o seu compromisso de continuar alocando emendas para o serviço de ramais.

Em seguida, Maria Antônia, Dêda e equipe se dirigiram para a residência do Sr. Manoel e sua esposa Neide, localizada no km 19, em Brasiléia, onde foram recebidos com um almoço pela família do Sr. Manoel. Na oportunidade a deputada agradeceu pela maravilhosa recepção.

“Almoço abençoado, na casa do senhor Manoel e sua esposa Neide, no km 19 em Brasiléia . Gratidão, pela maravilhosa recepção. Obrigada, aos amigos Joelson Pontes, meu primo Leandro Barbosa, Zezinho Araújo, Atilon , meu irmão Wilson, Zeca, Lete e Edmauro, pela companhia”, disse.

