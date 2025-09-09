Deputada Maria Antônia entrega moderna máquina de pilar arroz à comunidade de São Jerônimo em Rodrigues Alves

Durante a realização do tradicional Torneio de Futebol na comunidade de São Jerônimo, no município de Rodrigues Alves, um importante presente foi entregue às famílias locais: uma moderna máquina de pilar arroz.

O equipamento foi destinado à comunidade pela deputada estadual Maria Antônia, em parceria com o ex-prefeito Deda, e representa um marco para o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Esse é um avanço que vai transformar o dia a dia das famílias de São Jerônimo. Estamos felizes em contribuir com algo tão significativo para o sustento e o desenvolvimento da comunidade”, ressaltou a deputada Maria Antônia, destacando seu compromisso em apoiar iniciativas que valorizam o campo e garantem dignidade às famílias.

Além da inovação tecnológica para o processamento do arroz, a ação reforça o vínculo da parlamentar com as comunidades rurais, mostrando sensibilidade às necessidades reais da população e valorizando o trabalho dos agricultores.

Com a chegada da máquina, os moradores terão mais praticidade, economia e eficiência no beneficiamento do arroz, fortalecendo a produção local e gerando impactos positivos para toda a região.