Deputada Maria Antônia entrega moderna máquina de pilar arroz à comunidade de São Jerônimo em Rodrigues Alves
Durante a realização do tradicional Torneio de Futebol na comunidade de São Jerônimo, no município de Rodrigues Alves, um importante presente foi entregue às famílias locais: uma moderna máquina de pilar arroz.
O equipamento foi destinado à comunidade pela deputada estadual Maria Antônia, em parceria com o ex-prefeito Deda, e representa um marco para o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida dos moradores.
“Esse é um avanço que vai transformar o dia a dia das famílias de São Jerônimo. Estamos felizes em contribuir com algo tão significativo para o sustento e o desenvolvimento da comunidade”, ressaltou a deputada Maria Antônia, destacando seu compromisso em apoiar iniciativas que valorizam o campo e garantem dignidade às famílias.
Além da inovação tecnológica para o processamento do arroz, a ação reforça o vínculo da parlamentar com as comunidades rurais, mostrando sensibilidade às necessidades reais da população e valorizando o trabalho dos agricultores.
Com a chegada da máquina, os moradores terão mais praticidade, economia e eficiência no beneficiamento do arroz, fortalecendo a produção local e gerando impactos positivos para toda a região.
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão
Parlamentar acreano ressaltou a Administração como compromisso com as pessoas e recordou trajetória acadêmica durante Sessão Solene no Senado Federal
O senador Alan Rick foi homenageado durante Sessão Solene no Senado Federal em comemoração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante (60 anos) da regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. A sessão foi proposta pelos senadores Alan Rick, Izalci Lucas e Eduardo Gomes.
Em discurso de agradecimento, Alan Rick destacou que a Administração vai muito além de números, organogramas e planilhas, sendo, acima de tudo, um compromisso com as pessoas. Administrador e jornalista de formação, o parlamentar também relembrou sua trajetória acadêmica e prestou homenagem à professora Ângela Bessa, atual presidente do CRA/AC.
O senador ainda fez questão de valorizar os pioneiros da área. “Viva Getúlio Vargas, viva Tancredo Neves, grandes administradores deste país. Agradeço de coração a homenagem que recebo hoje e agradeço a presença dos representantes do Conselho do Acre: Ângela Bessa, presidente do CRA-AC; Fábio Mendes Macedo, conselheiro federal; e Ana Cristina Araújo, suplente do Conselho Federal. A todos os administradores do Brasil, em especial, o meu reconhecimento e gratidão.”
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ações educativas e de saúde nas escolas da zona rural do município
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, avança com obras de recuperação no Ramal do Jacarecica
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão
POLÍTICA
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri
Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari
Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
