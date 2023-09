Deputada Maria Antônia elogia programa “Acre Pela Vida” e aborda desafios na prevenção da hanseníase

Assessoria – A deputada Maria Antônia (Progressistas) fez um discurso na sessão desta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), enfatizando a importância do programa “Acre Pela Vida” conduzido pela Secretaria de Segurança do estado. Ela expressou sua felicidade em ver um programa que busca fornecer conhecimento aos jovens e estudantes, com a esperança de impedir que entrem no mundo do crime.

A parlamentar acredita que o programa será de grande valia para o estado, ajudando a construir um futuro melhor para a juventude e contribuindo para a redução da criminalidade juvenil. “Atualmente infelizmente vivemos uma triste realidade de crianças de 10 a 12 anos envolvidas em assaltos e crimes violentos. Isso além de ser assustador, nos entristece demais. Quero parabenizar a Secretaria de Segurança pela iniciativa, são programas como esses que fazem toda a diferença”, disse.

Além disso, a progressista destacou o mês de combate e prevenção à hanseníase no estado, mencionando um projeto de sua autoria sancionado pelo governo. Ela expressou sua preocupação com a persistência de casos de hanseníase em algumas regiões do estado, apesar dos avanços na medicina. “Dois municípios, Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, não registraram casos este ano, mas outros enfrentam desafios”, frisou ela.

A deputada instou as autoridades estaduais e municipais de saúde a abordar esse problema com seriedade, sugerindo a realização de palestras e campanhas televisivas para aumentar a conscientização sobre a doença. “A informação é crucial e que as pessoas precisam estar atentas aos sintomas e buscar tratamento precoce. Nós precisamos aproveitar que estamos no mês da prevenção e combate a esta doença e trabalhar diariamente várias formas de conscientização. A população em geral precisa estar atenta”, alertou.