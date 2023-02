Deputada Maria Antônia, eleita com 10.485 votos, é empossada para assumir seu 5º mandato na Aleac

A deputada estadual Maria Antônia foi empossada nesta quarta-feira (01), para assumir o seu quinto mandato consecutivo no Poder Legislativo do Estado do Acre, ocasião em que a parlamentar agradeceu com grande alegria mais essa oportunidade de lutar pelos mais necessitados.

Durante seu juramento na tribuna da ALEAC para assumir o quadriênio de 2023 – 2026, Maria Antônia agradeceu ao povo acreano pelos 10.485 votos nela depositado, e se colocou a disposição da população no qual ela representa.

Após o rito do juramento, a deputada Maria Antônia e os demais parlamentares foram chamados nominalmente para confirmar o compromisso com a sociedade acreana e também receberam ainda o bóton parlamentar, onde a deputada Maria Antônia recebeu das mãos de seu esposo, ex-prefeito Dêda, o seu bóton de identificação exclusiva dos deputados e deputadas no exercício do mandato. Dos deputados empossados, 21 são do sexo masculino e 3 do feminino.

Participaram ainda do encontro, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Luiz Camolez; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Walmir Ribeiro e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; a Defensora Pública Geral do Acre, Simone Santiago e o chefe da Casa Civil do Estado, Jonathan Xavier Donadoni, na ocasião representando o governador Gladson Cameli.

