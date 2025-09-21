Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda prestigia 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
Tudo sobre Política
A deputada estadual Maria Antônia (PP/AC), acompanhada de seu esposo e ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, marcou presença na 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter, um dos mais importantes eventos culturais da região do Juruá.
O festival, que já se consolidou como tradição no calendário acreano, tem como objetivo valorizar a cultura local, fortalecer a economia regional e celebrar as tradições do povo acreano, reunindo produtores, artesãos, artistas e toda a comunidade em torno da produção do milho, alimento símbolo da agricultura familiar no interior do estado.
Durante sua participação, a deputada destacou a importância de iniciativas como esta, que não apenas fomentam o desenvolvimento econômico dos municípios, mas também reforçam o orgulho cultural e a identidade do povo do Acre.
“É uma alegria imensa poder prestigiar esse momento tão especial para o município de Porto Walter. O Festival do Milho é mais do que uma festa, é a celebração do trabalho do nosso povo, da agricultura que sustenta tantas famílias e da cultura que nos identifica como acreanos”, ressaltou Maria Antônia.
Com alegria e receptividade, a população de Porto Walter demonstrou sua força comunitária, reforçando que o festival é também um espaço de integração, lazer e fortalecimento das raízes culturais da região.
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick visita obras de recuperação de ruas em Tarauacá e garante novos investimentos para o município
Assessoria – O senador Alan Rick (União-AC) esteve em Tarauacá neste sábado, 20, para acompanhar de perto obras e investimentos viabilizados por emendas de seu mandato no município.
A agenda começou na Rua Avelino Leal, que teve um trecho de quase 1 km recuperado com recurso garantido pelo senador. A via é um dos principais acessos à cidade e passa pelo Hospital Dr. Sansão Gomes, que também já recebeu emendas do parlamentar para aquisição de equipamentos e melhorias na estrutura. Durante a passagem pela região, Alan Rick aproveitou para visitar a unidade hospitalar e conversar com pacientes e servidores.
Em seguida, o senador esteve no bairro Copacabana, onde já estão em andamento as obras da 1ª etapa do Parque do Copacabana, viabilizadas por emenda de R$ 960 mil. O espaço contará com praça, pista de caminhada, quiosque, academia ao ar livre e áreas de convivência. Para a 2ª etapa, já estão assegurados R$ 1,6 milhão, destinados à construção de uma quadra de grama sintética coberta, com banheiros e vestiários, onde futuramente será instalado o núcleo da Escolinha de Futebol do Léo Moura.
A programação incluiu também a visita ao espaço que receberá a Tarauacá Rural Show, marcada para os dias 25 a 28 de setembro. A feira será realizada com apoio de emenda do senador, que destinou R$ 600 mil para ações de fortalecimento da agricultura, realização de feiras e aquisição de mudas para a Associação de Produtores Rurais de Tarauacá. O espaço está sendo preparado em terreno cedido pelo Instituto Federal do Acre (IFAC).
O assessor especial da prefeitura, Assis Souza, o secretário municipal de Esporte, João Janicélio, e outros integrantes da equipe do prefeito Rodrigo Damasceno acompanharam a agenda do senador.
“Em nome do prefeito Rodrigo, registro o agradecimento do povo de Tarauacá ao senador, que tem destinado muitos recursos à nossa cidade. Realizamos itinerantes de saúde em diversas comunidades, nossa principal avenida está pavimentada e calçada, estamos com a obra do Parque a todo vapor e vamos seguir assim, transformando recursos em benefícios reais para a população”, disse Assis.
“Nosso compromisso é garantir obras e investimentos que melhorem a qualidade de vida, fortaleçam a produção rural e tragam mais oportunidades para a população de Tarauacá”, destacou Alan Rick.
Deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda prestigia 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza capacitação para novos Agentes de Combate às Endemias
Prefeitura inaugura ruas com emenda de Alan Rick para fortalecer gestão e projetar novas conquistas para Porto Walter
Senador Alan Rick visita obras de recuperação de ruas em Tarauacá e garante novos investimentos para o município
Deputada Socorro Neri mostra o verdadeiro sentido de representar o povo em visita ao Seringal São Sebastião, em Sena Madureira
POLÍTICA
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia7 dias atrás
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
-
Polícia7 dias atrás
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
-
Política Destaque6 dias atrás
Missão de luxo: no governo Gladson Cameli, Seagri vai gastar R$ 1 milhão em viagem à Itália enquanto agricultores enfrentam dificuldades
-
Política4 dias atrás
Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos