Deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda prestigia 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter

A deputada estadual Maria Antônia (PP/AC), acompanhada de seu esposo e ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, marcou presença na 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter, um dos mais importantes eventos culturais da região do Juruá.

O festival, que já se consolidou como tradição no calendário acreano, tem como objetivo valorizar a cultura local, fortalecer a economia regional e celebrar as tradições do povo acreano, reunindo produtores, artesãos, artistas e toda a comunidade em torno da produção do milho, alimento símbolo da agricultura familiar no interior do estado.

Durante sua participação, a deputada destacou a importância de iniciativas como esta, que não apenas fomentam o desenvolvimento econômico dos municípios, mas também reforçam o orgulho cultural e a identidade do povo do Acre.

“É uma alegria imensa poder prestigiar esse momento tão especial para o município de Porto Walter. O Festival do Milho é mais do que uma festa, é a celebração do trabalho do nosso povo, da agricultura que sustenta tantas famílias e da cultura que nos identifica como acreanos”, ressaltou Maria Antônia.

Com alegria e receptividade, a população de Porto Walter demonstrou sua força comunitária, reforçando que o festival é também um espaço de integração, lazer e fortalecimento das raízes culturais da região.