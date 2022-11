Deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda se reúnem com diretor da SANEACRE, para tratar sobre emendas parlamentares

A deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda vem realizando um tour pelas repartições públicas do governo do estado, visando dialogar a cerca das demandas e buscando uma forma de contribuir e apoiar a boa iniciativa de melhorar a vida da população acreana

A parlamentar e seu esposo estiveram reunidos com Diretor-Presidente da SANEACRE (que é autarquia responsável pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado Acre), Ítalo Almeida Lopes, onde na oportunidade discutiram sobre o suporte que o governo do estado por meio da SANEACRE vem dando com relação a efetivação dos trabalhos de distribuição de água potável junto as demandas do municípios. Além de levar reivindicações, bem como tratar de emendas para o referido órgão.

Além do casal, participou da reunião também o coordenador da SEPA do município de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro que tem acompanhado Dêda e Maria Antônia nas visitas nas repartições do governo. A parlamentar aproveitou o momento para agradecer pela receptividade e parabenizar Ítalo pelo bom trabalho desenvolvido a frente da autarquia.

“Eu e a nossa deputada Maria Antônia temos dedicado uma parte do nosso tempo para fortalecer o diálogo com os secretários do governo e dessa vez, nós estivemos na SANEACRE, onde fomos muito bem recebidos pelo Diretor-Presidente, Ítalo, que vem desenvolvendo um trabalho muito bom no nosso estado e desde já eu e a Maria Antônia queremos parabenizado por tamanha competência e responsabilidade”, concluiu Dêda.