Deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda participam de jantar na casa de apoio e ouvem as demandas dos pacientes

A prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou mais um dia de campo com os produtores de café do município. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, na propriedade do Sr Valderir, localizada no km 11 da BR 317.

O prefeito Jerry Correia prestigiou o evento acompanhado pelo vice-prefeito Reginaldo Martins e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques.

“Quero parabenizar o secretário de agricultura, Waldemir Costa pela iniciativa que está trazendo grandes resultados. Estamos aqui com um grupo de produtores que estão recebendo toda assistência por parte do poder público para investirem na cultura do café. Agradeço também aos parceiros deste projeto, como o SEBRAE, SENAR, COOPAEB e principalmente os produtores rurais que estão empenhados a transformar Assis Brasil em um dos maiores cultivador de café do Acre”, comentou o prefeito durante a abertura do evento.

No local, os participantes conheceram uma lavoura de café que foi plantada no ano passado. Ali os agricultores receberam orientações do agrônomo Glauco, contratado pelo SEBRAE para acompanhar o projeto de cultivo de café em Assis Brasil.

“Desde que o prefeito Jerry assumiu a prefeitura começamos a receber incentivo para plantar café. Primeiro foi com a implantação do viveiro de mudas, depois com a estrutura de galpão e maquinário que está com a cooperativa e a disposição dos produtores”, afirmou o produtor Dão.

Durante o evento o prefeito Jerry anunciou que este ano o viveiro irá produzir 300 mil mudas de café que serão doadas aos produtores.

“Nos próximos dias vamos assinar contratado para a produção de 300 mil mudas de café. Com isso, até o final da nossa gestão estaremos plantando mais de meio milhão de mudas de café clonal no município de Assis Brasil”, garantiu Correia.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.