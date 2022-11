Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda visitam a Fundhacre e parabenizam o trabalho desenvolvido por João Paulo

Aleac – Alunos da escola José Rodrigues Leite foram recebidos no Plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para conhecer o local e aprender sobre o funcionamento do Poder Legislativo Acreano. O encontro faz parte de um projeto da Escola do Legislativo Acreano.

A Escola do Legislativo Acreano, através de sua diretora, Rachel Farias, junto também do secretário executivo da Aleac, Cleilson Thaumaturgo, realizou o Jogo da Cidadania no Plenário da Aleac com a participação dos estudantes que foram acompanhados pelos professores Linneker Beline, Gabriel Messias, Laura Magalhães e a Diretora da Escola, Simone Santos.

O Jogo da Cidadania é uma ferramenta lúdica que leva aprendizado sobre a Constituição Federal, mediante a Constituição em Miúdos.

Durante a visita, eles puderam conhecer também as obras em marchetaria que contam episódios da história da Revolução Acreana. Os nove painéis são de autoria do artista plástico acreano Maqueson Pereira da Silva.

Também aprenderam sobre o trabalho de um deputado estadual e as funções designadas a eles, como exemplo, a criação de projetos de lei e a tramitação até que sejam aprovados e sancionados pelo governador.

Ao final do encontro, cada aluno recebeu um exemplar da Constituição Federal em Miúdos, que possui uma linguagem didática e acessível.