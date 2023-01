Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda se reúnem com secretário de saúde, Pedro Pascal, para tratar sobre parceria e melhorias na saúde pública do Acre

Na manhã desta sexta-feira (27), a deputada estadual, Maria Antônia, juntamente do ex-prefeito Dêda estiveram reunidos com o novo secretário de estado de saúde do Acre, Pedro Pascoal, para tratar sobre parceria e futuras melhorias na saúde pública.

Na oportunidade, a parlamentar colocou o seu mandato a disposição para ajudar no que for preciso pois entendem que se faz necessário dar-se as mãos para que haja evolução neste seguimento. Em conversa com a redação do portal 3 de Julho Notícias, o casal afirma ter notado muito vigor e muita vontade de trabalhar no Secretário Pedro e assegurou que a saúde do Acre está em boas mãos.

Na mesma ocasião, Dêda e Maria Antônia agradeceram e se sentiram muito felizer pela receptividade, ocasião em que foram muito bem recebidos pela equipe do governo e pelo secretário Pedro que assegurou o compromisso de fazer o seu melhor pela saúde do Acre e desde já desejam sucesso ao novo comando da SESACRE e ao governador Gladson Cameli.

Desde o início de sua carreira política, há pelo menos 16 anos atrás, a bandeira adotada pela deputada Maria Antônia com apoio de seu esposo Dêda é a luta por uma saúde pública de qualidade que possa proporcionar melhor atendimento para a população e a cada troca de governo, o casal se reúne com o secretário da SESACRE para discutir sobre os passos de evolução a serem dados.

“Hoje tivemos uma reunião muito produtiva com o secretário de saúde, Pedro Pascoal, onde ele demonstrou uma vontade muito grande de trabalhar, o mesmo entende que este é um desafio muito grande que é a saúde do Acre, mas ele está disposto realmente, com muita força de vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu e a deputada Maria Antônia agradecemos ao governador Gladson Cameli pela oportunidade que deu a secretário Pedro em poder mostrar para o povo do Acre a capacidade que ele tem”, concluiu o ex-prefeito Dêda.