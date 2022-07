Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda recebem o apoio do ex-secretário de Agricultura de Brasileia, Joaquim Lira

O grupo político da deputada estadual Maria Antônia e do ex-prefeito Dêda está crescendo cada vez mais nas diferentes regiões do estado do Acre, e para as bandas do Alto Acre o casal acaba de receber o apoio de uma figura muito conhecida no município de Brasileia trata-se de Joaquim Lira.

Quem acompanha a história no município, sabe que Joaquim Lira tem história para conta, como é o caso do período em que ficou a frente da secretaria municipal de agricultura e prestou um relevante trabalho para sociedade, sobretudo aos produtores rurais da cidade, e hoje tem vida ativa na política local.

Lira em eleições anteriores sempre esteve atuante chegando até mesmo a se candidatar a deputado federal, porém não logrou êxito, mas sempre esteve presente visitando as comunidades e acompanhando de parto os amigos de caminhada, sem dúvidas Lira só tem a agregar com o grupo Dêda e Maria Antônia.

“Para nós é sempre uma satisfação receber o apoio e o carinho das pessoas que decidiram nos acompanhar nesta caminhada, sem dúvidas Lira será muito bem vindo para se unir a nós e sempre que precisar, nós estaremos aqui para recebe-lo como os demais que nos apoia e que tem grande respeito. É uma honra muito grande para todos nós recebermos o nosso amigo Joaquim Lira!”, concluiu Dêda.