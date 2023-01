Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda realizaram evento para moradores na Vila Assis Brasil

Assessoria – A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realiza cerimônia de posse do governador eleito Gladson Cameli, e da vice-governadora eleita, Mailza da Silva a partir das 17:30 deste domingo, dia 1º de janeiro.

O evento que será transmitido ao vivo no Youtube e nas redes sociais, acontecerá no Plenário do Parlamento Acreano.

A Sessão Solene de Posse tem previsão de durar uma hora e será conduzida pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas).

Outros parlamentares e autoridades do Estado também participarão da cerimônia, além de convidados.

“Gostaria de convidar a população para prestigiar a solenidade.

Sabemos o quanto esse momento é importante e por este motivo, estamos nos organizando para que tudo aconteça da melhor maneira. Por ser um evento amplo e o plenário da Aleac ser pequeno, organizamos tudo para facilitar a cobertura dos veículos de comunicação bem como o acesso dos profissionais e dos convidados ao local”, explicou Nicolau Júnior.

Veja abaixo o passo a passo da Sessão Solene de Posse:

– Governador e vice-governadora são recebidos pelo presidente da Aleac no Salão Azul do Legislativo acreano.

– Abertura da Sessão Solene pelo presidente da Aleac e condução do governador e vice-governadora ao Plenário pelos líderes dos partidos;

– Execução do Hino Nacional Brasileiro e Acreano;

– Presidente da Aleac faz pronunciamento e convida o governador e o vice-governadora a prestarem compromisso constitucional;

– Presidente da Aleac declara empossados o governador e vice-governador;

– Representantes da Aleac fazem leitura do termo de posse e governador e vice-governadora assinam documento na companhia de testemunhas;

– Gladson Cameli e Mailza Gomes fazem discurso para o público presente em frente ao Palácio Rio Branco.