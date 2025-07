Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda prestigiam festa de 33 anos de emancipação política de Rodrigues Alves

Após mais de três décadas de espera, os moradores do Polo Benfica, localizado no Ramal do Garapeiro, zona rural de Rio Branco, celebram o início das obras de asfaltamento do ramal, uma antiga reivindicação da comunidade.

A execução da obra foi possível por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 3 milhões, destinada pela então ex-deputada federal Mara Rocha (AC) durante seu mandato na Câmara dos Deputados. Os recursos foram repassados à Prefeitura de Rio Branco, responsável pela condução dos trabalhos.

Em declaração, Mara Rocha destacou a importância do investimento para a população rural:

“Essa é uma conquista significativa que representa o nosso compromisso com os produtores rurais, com o desenvolvimento do Acre e, principalmente, com a nossa gente”, afirmou a ex-parlamentar.

“Seguimos firmes, trabalhando por um Acre melhor para todos”, acrescentou.

A comunidade do Polo Benfica, formada majoritariamente por famílias de produtores rurais, enfrentava há décadas dificuldades de acesso, especialmente no período chuvoso, o que impactava diretamente a produção e o escoamento agrícola.

Com o início das obras, a expectativa dos moradores é de melhoria na qualidade de vida, maior valorização das propriedades e incentivo à produção rural na região.