Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda pedem desfiliação do PROS, com eles outros deixarão o partido

Na manhã desta sexta-feira (25), a deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim pediram suas desfiliação do Partido Republicano da Ordem Social, no qual estiveram no comando regional da sigla por anos, mas que por motivos pessoais não farão mais parte deste conglomerado.

Com a saída do casal, outros filiados que fazem parte da turma da deputada e do ex-prefeito, deverão sair do partido e seguir os mesmos passos da parlamentar que agora deverá integrar outro partido político.

Em seu pedido de desfiliação, a deputada agradeceu ao partido por ter lhe aceitado, juntamente com o seu grupo, agora ambos seguirão caminhos diferentes, por confiarem em outros projetos, mas sai com sentimento de gratidão, afinal foi no PROS e com o apoio do partido que ela obteve dois mandatos de deputada Estadual,.

Quanto ao ex-prefeito Dêda, no período em que esteve com o partido sob seu comando, dedicou-se para fazer com que o PROS crescesse, inclusive usou o seu conhecimento para articular e conseguir fazer com que grandes lideranças fizessem parte da sigla, mas agora se dedicará a ajudar a nova agremiação política no qual eles farão parte.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.