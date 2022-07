Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda participam de reunião com líderes do PP de Epitaciolândia

Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira e Senadora Maria das Vitórias – Foto: Assessoria

A senadora Maria das Vitórias (PSD/AC) participou na manhã desta quinta-feira (14) de uma audiência pública realizada para debater a segurança das urnas eletrônicas no processo eleitoral e as sugestões das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o aprimoramento do sistema eletrônico de votação.

A reunião foi promovida pela Comissão de transparência, governança, fiscalização e controle e defesa do consumidor – CTFC, do Senado Federal e contou com a presença do Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, além de representantes de Organizações Internacionais e da Polícia Federal Brasileira.

Em sua participação, a senadora Maria das Vitórias elogiou a iniciativa e ressaltou o papel das forças armadas no desenvolvimento brasileiro principalmente no estado do Acre. “No nosso querido Acre, as forças armadas (exército, marinha e aeronáutica) sempre desempenharam um papel fundamental para nossa população, sempre contribuíram em tudo, por isso estou aqui, para participar dessa importante iniciativa e para expressar a preocupação do povo Acriano.” afirmou a senadora Maria das Vitórias.

A senadora Maria das Vitórias ressaltou a necessidade do diálogo entre as instituições, sejam elas militares, judiciais, entidades independentes de fiscalização e a população. Para a senadora, somente assim, no debate e no diálogo colaborativo, em prol da democracia Brasileira. “Acompanhei atentamente o debate. Defendo o diálogo e sei que é dever de todos nós dar credibilidade e transparência no processo eleitoral. Somente com a colaboração de todas as instituições, sejam elas militares e civis, conseguiremos que toda a população possa acreditar fielmente no sistema eleitoral democrático brasileiro” concluiu a senadora.

Ao final, já remotamente, a senadora questionou o Ministro da Defesa se aquela pasta poderia ainda contribuir com melhorias no sistema eleitoral e se ainda haveria tempo para implementar as propostas apresentadas.

Em resposta, o Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, agradeceu a participação da senadora Maria das Vitórias e afirmou que o Ministério da Defesa está pronto e à disposição para colaborar com as melhorias e aprimoramento do sistema eletrônico de votação.