Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda participam da procissão de São José, o padroeiro de Rodrigues Alves

A deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito, Dêda Amorim, estiveram marcando presença na região do Juruá, ocasião em que participaram da festa do padroeiro do município de Rodrigues Alves, São José.

A procissão contou com a participação de centenas de fiéis que percorreram as ruas do município com destino a Paróquia São José. Vale destacar que este é um compromisso inadiável do Casal Dêda e Maria Antônia que anualmente participam deste novenário para fortalecer a fé e o compromisso com a vida espiritual.

Para a parlamentar esse é um momento muito importante para ela e seu esposo pois mesmo diante de tantos compromisso se faz necessário tirar um momento para fortalecer os laços com Deus: “É um momento muito gratificante para nós poder participar desse novenário manter a nossa fé fortalecida, sempre que podemos vamos a casa do Pai e fazemos isso com muita alegria”, disse.

