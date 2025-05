Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda parabenizam todas as mães nesta data comemorativa

O Bingão das Mães se consolida como um evento que vai além da diversão e dos prêmios – Fotos: Gennoci Nascimento

A Praça Hugo Poli, tradicional palco de grandes eventos em Brasileia, foi tomada por uma multidão de mães na noite desta sexta-feira (9), durante o Bingão das Mães, o primeiro da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.

A celebração marcou um momento de alegria, emoção e homenagem e um reconhecimento às mulheres que desempenham uma missão materna.

Com prêmios de encher os olhos, como geladeira, TV de 50 polegadas, air fryer, micro-ondas, forno elétrico, fogão a gás, cama box, além de sorteios de brindes e PIX, onde 55 mães foram premiadas com apoio do comércio local, empresários, vereadores, deputados e outros parceiros.

Mesmo sem a presença física de sua mãe, o prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de participar ativamente da homenagem “Minha mãe já não está mais entre nós, mas hoje na condição de prefeito meu coração se alegra por poder homenagear cada mãe de Brasileia e escolhemos nesta sexta-feira para que no domingo as mães possam celebrar também com seus filhos e famílias. Vocês Mamães são a força dessa cidade, são guerreiras que merecem todo carinho, respeito reconhecimento e admiração ”, afirmou o prefeito.

As mães que participaram do evento saíram agradecidas pela iniciativa, entre elas a Dona Maria do Socorro de mais de 70 anos. “É muito bom ver esse tipo de festa é a primeira vez que participo tenho 77 anos e 21 filhos e aqui a festa está grande e bonita para as mães o prefeito está fazendo uma festa muito bonita. Me senti muito feliz como mãe”, disse.

O evento contou com as presenças dos vereadores Lucélia Borges, Almir Andrade, Dhjailson Américo, deputado Eduardo Veloso, deputado Tadeu Hassem e do empresário Oswaldo Dias, presidente do Grupo Star Motors e CEO da concessionária Honda no Acre.

O Bingão das Mães se consolida como um evento que vai além da diversão e dos prêmios, promovendo união, reconhecimento e incentivo à valorização das mães brasileenses.

Fotos: Gennoci Nascimento/ Rennan Pimentel