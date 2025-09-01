Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda Amorim realizam grande torneio esportivo em Bujari

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na tarde desta segunda-feira (1) de reunião com a presidente do Peru, Dina Boluarte, em Lima. Gonzaga esteve acompanhado da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e secretários do governo acreano.

Durante a reunião, foi discutido com a chefe do Executivo peruano a construção de uma estrada que ligará o Acre até a cidade de Atalaya, localizada na província de Ucayali, região amazônica do Peru. Também foi tratado sobre a construção de uma ferrovia que ligará o Acre até Pucallpa e retorno dos voos comerciais e de carga entre as duas regiões.

A comitiva liderada pelo deputado Gonzaga saiu de Lima de carro e foi até Atalaya para conhecer de perto o local onde a estrada será construída. A visita serviu também para acompanhar o potencial de produção da região de fronteira com o Acre.

A vice-governador Mailza agradeceu a recepção por parte da presidente Dina, do governador de Ucayali, Manuel Gambini, e demais autoridades peruanas. Mailza explicou que o encontro serviu para unir os esforços dos governos do Acre e peruano e prol da integração entre as fronteiras dos dois países.

“Esse encontro teve como objetivo unir as forças do Brasil e Peru através do Acre e Ucayali para trabalharmos em prol dessa integração que será muito importante para desenvolvermos as nossas regiões. Nada melhor que essa integração seja feita através do Acre com a construção de estrada e ferrovia que ligará o nosso estado até Ucayali. Tenho certeza que isso trará um grande avanço econômico e social para as duas regiões. É importante que essas duas obras sejam construídas pensando em melhorar a vida das pessoas”, disse Mailza.

O deputado Gonzaga, que tem cumprido extensa agenda política no Peru para tratar do fortalecimento da integração comercial entre os dois países, destacou que a reunião com a presidente do Peru foi muito produtiva para a parceria comercial entre Brasil e o país vizinho como também para alinhar acordos para interligação entre os países através de rodovia e ferrovia que colocarão o Acre na rota comercial com os países da América do Sul e Ásia.

“Esse é um momento muito importante, pois fomos recebidos pela maior autoridade do Peru para tratarmos de um assunto fundamental para nós acreanos que é a ligação por ferrovia e rodovia até Pucallpa e Atalaya. Quero destacar também a participação da vice-governadora Mailza que tem defendido o desenvolvimento econômico do Acre através da integração comercial. Temos que começar essa integração com o retorno dos voos do Acre para Pucallpa e com a construção da rodovia e ferrovia que vão interligar regiões isoladas dos dois países”, disse o parlamentar.

O governador de Ucayali agradeceu a visita da delegação acrena e afirmou que o encontro com a presidente do Peru é um passo importante para a concretização da integração dos dois países via terrestre.

“Essa é uma oportunidade única que o Acre e Ucayali estão tendo para conectar ainda mais as duas nações através das fronteiras e do comércio bilateral”, disse o governador.

Participam da reunião a presidente do Peru, Dina Boluarte, a vice-governadora do Acre Mailza Assis, governador de Ucayali, Manuel Gambini, o deputado Luiz Gonzagada, o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança do Acre, José Gaia, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e demais autoridades.