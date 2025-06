Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda agradecem Mailza pela alocação de emenda para recuperação do ramal do km 59, em Brasileia

Durante agenda institucional em Brasília, dirigentes do cooperativismo acreano se reuniram com a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, para agradecer e fortalecer a parceria que tem impulsionado o desenvolvimento de cadeias produtivas no estado, especialmente por meio do programa Coopera+.

A ABDI é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que tem como missão promover a transformação digital, a inovação e a sustentabilidade na indústria brasileira. Atuando como ponte entre o setor produtivo e o governo federal, a agência desenvolve políticas públicas, projetos estratégicos e articulações voltadas à modernização da economia e ao fortalecimento de setores-chave, como o cooperativismo.

A comitiva acreana foi liderada pelo presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, que destacou a relevância dos investimentos realizados com o apoio da ABDI, especialmente na implantação do Complexo Industrial do Café da Coopercafé, em Mâncio Lima, no Vale do Juruá. A iniciativa representa um marco para a agroindustrialização da produção regional e para o fortalecimento da economia local.

“Hoje é um dia de reconhecimento e gratidão à ABDI e, em especial, à diretora Perpétua Almeida, que há décadas tem sido uma grande aliada do cooperativismo acreano. Os investimentos destinados à indústria do café no Juruá vão transformar a realidade dos cooperados, que agora poderão oferecer um produto de altíssima qualidade, dentro dos padrões exigidos pelo mercado. Além disso, há a previsão de implantação de novas agroindústrias no Alto e no Baixo Acre, ampliando ainda mais o alcance dessa transformação”, afirmou Valdemiro Rocha.

A diretora Perpétua Almeida, por sua vez, reiterou o compromisso da ABDI com o desenvolvimento regional sustentável por meio do fomento às cooperativas, destacando o papel do programa Coopera+, criado para apoiar a industrialização da produção cooperativista em todo o país.

“É uma grande satisfação para nós da ABDI apoiar o cooperativismo, especialmente no Acre, onde essa força tem promovido mudanças reais na vida das pessoas. O Coopera+ foi criado justamente para isso: apoiar a produção, agregar valor e estimular a industrialização nos territórios. O cooperativismo é uma potência que transforma comunidades, e essa parceria com o Sistema OCB/AC está contribuindo diretamente para melhorar a renda de inúmeras famílias acreanas”, ressaltou Perpétua.

O encontro reforça a importância de parcerias institucionais para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado na valorização da produção local, no fortalecimento da agricultura familiar e na geração de oportunidades por meio do cooperativismo. A atuação da ABDI, por meio de programas estruturantes e investimentos direcionados, tem sido fundamental para transformar o cenário econômico de diversas regiões do Acre.