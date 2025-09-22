Deputada Maria Antônia e Dêda Amorim pedem celeridade na construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter durante o 10º Festival do Milho

Durante participação no 10º Festival do Milho em Porto Walter, a deputada estadual Maria Antônia e seu esposo, o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, reforçaram o apelo pela construção da tão aguardada estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Porto Walter.

Segundo o casal, a atual situação de deslocamento entre os municípios é marcada por grandes dificuldades, especialmente em períodos de seca do rio Juruá, quando a navegação se torna ainda mais demorada e arriscada. A estrada é considerada uma obra fundamental para a integração regional, facilitando o acesso a serviços, impulsionando o comércio e promovendo o desenvolvimento econômico e social da localidade. Atualmente, a viagem entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter leva várias horas de barco, dependendo das condições do rio.

O pedido feito pela deputada Maria Antônia reforça uma demanda antiga da população local, que há décadas espera pela ligação terrestre como alternativa segura e eficiente para o transporte de pessoas e mercadorias.

“É um prazer muito grande poder estar aqui prestigiando este evento, mesmo depois de tantas horas de barco. Saímos de Rodrigues Alves até Porto Walter enfrentando dificuldades, pegando chupa, e sabemos que não é fácil para os moradores da região. Essa realidade mostra o quanto a população sofre para chegar até aqui. Por isso pedimos às autoridades competentes que a estrada terrestre seja construída o quanto antes, para aliviar o sofrimento das pessoas de Porto Walter”, destacou Maria Antônia.

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda, também aproveitou o momento para chamar a atenção das autoridades para esta problemática ao fazer um apelo para que priorizem a construção da estrada que ligará Porto Walter ao restante do Acre, tirando a população do isolamento.

Segundo ele, a realidade do município é de grandes dificuldades de acesso, principalmente pelo transporte fluvial. “Saímos de Rodrigues Alves pelo rio, enfrentando sol, chuva, barco encalhando. Só quem vem aqui entende o sofrimento desse povo. Um barco leva até 10 dias para chegar. Como o empresário vai vender barato com tantas dificuldades? A estrada trará desenvolvimento, com preços mais acessíveis para os moradores e mais oportunidades para o comércio local. “Com a BR, o rio vai servir apenas para pescar. Os produtos vão chegar mais baratos, haverá concorrência e o povo terá dignidade. Por isso pedimos a Deus que ilumine as autoridades para que juntos possamos tirar Porto Walter e Marechal Thaumaturgo desse isolamento”, concluiu.

