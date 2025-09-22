Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia e Dêda Amorim pedem celeridade na construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter durante o 10º Festival do Milho
Durante participação no 10º Festival do Milho em Porto Walter, a deputada estadual Maria Antônia e seu esposo, o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, reforçaram o apelo pela construção da tão aguardada estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Porto Walter.
Segundo o casal, a atual situação de deslocamento entre os municípios é marcada por grandes dificuldades, especialmente em períodos de seca do rio Juruá, quando a navegação se torna ainda mais demorada e arriscada. A estrada é considerada uma obra fundamental para a integração regional, facilitando o acesso a serviços, impulsionando o comércio e promovendo o desenvolvimento econômico e social da localidade. Atualmente, a viagem entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter leva várias horas de barco, dependendo das condições do rio.
O pedido feito pela deputada Maria Antônia reforça uma demanda antiga da população local, que há décadas espera pela ligação terrestre como alternativa segura e eficiente para o transporte de pessoas e mercadorias.
“É um prazer muito grande poder estar aqui prestigiando este evento, mesmo depois de tantas horas de barco. Saímos de Rodrigues Alves até Porto Walter enfrentando dificuldades, pegando chupa, e sabemos que não é fácil para os moradores da região. Essa realidade mostra o quanto a população sofre para chegar até aqui. Por isso pedimos às autoridades competentes que a estrada terrestre seja construída o quanto antes, para aliviar o sofrimento das pessoas de Porto Walter”, destacou Maria Antônia.
O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda, também aproveitou o momento para chamar a atenção das autoridades para esta problemática ao fazer um apelo para que priorizem a construção da estrada que ligará Porto Walter ao restante do Acre, tirando a população do isolamento.
Segundo ele, a realidade do município é de grandes dificuldades de acesso, principalmente pelo transporte fluvial. “Saímos de Rodrigues Alves pelo rio, enfrentando sol, chuva, barco encalhando. Só quem vem aqui entende o sofrimento desse povo. Um barco leva até 10 dias para chegar. Como o empresário vai vender barato com tantas dificuldades? A estrada trará desenvolvimento, com preços mais acessíveis para os moradores e mais oportunidades para o comércio local. “Com a BR, o rio vai servir apenas para pescar. Os produtos vão chegar mais baratos, haverá concorrência e o povo terá dignidade. Por isso pedimos a Deus que ilumine as autoridades para que juntos possamos tirar Porto Walter e Marechal Thaumaturgo desse isolamento”, concluiu.
“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida
A deputada federal pelo Acre, Socorro Neri, usou suas redes sociais para comentar o atual o cenário político nacional que desencadeou uma onda de manifestaçções. A parlamentar, ao votar contra o que classificou como um verdadeiro escárnio: a chamada PEC da Blindagem, reafirma, mais uma vez, o compromisso de honrar cada voto recebido, mantendo uma postura coerente com os princípios da ética e da defesa da democracia.
Após a votação, Neri acompanhou de perto as manifestações populares que tomaram conta das ruas do Brasil neste domingo (21). Milhares de brasileiros protestaram contra a proposta que, segundo especialistas e opositores, busca blindar políticos de responsabilizações de possíveis crimes por parte da justiça, afastando ainda mais o Congresso de eventuais punições devidas e das reais necessidades da população.
Em suas redes sociais, a deputada fez questão de registrar a indignação e também a esperança despertada pelo movimento popular:
“Que o escárnio da PEC da Blindagem tenha servido para despertar esse gigante adormecido. Chega de corrupção, de abuso de poder, de privilégios, de pautas legislativas totalmente desconectadas das necessidades do povo brasileiro.”
A reflexão da parlamentar também remeteu a uma frase histórica de Ulysses Guimarães, um dos símbolos da redemocratização do Brasil:
“A única coisa que mete medo em político é povo na rua.”
Com essa posição firme, Socorro Neri mostra que segue firme om os princípios da ética e da moral e atenta às demandas sociais e se mantém alinhada com o clamor popular por justiça, transparência e responsabilidade política. Sua postura contrasta com a tentativa de setores do Congresso de aprovar medidas que desvirtuam o papel do Parlamento e enfraquecem a democracia brasileira.
