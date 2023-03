Deputada Maria Antônia destina recurso no valor de R$ 100 mil para os municípios de Brasileia e Epitaciolândia

A deputada estadual Maria Antônia, preocupada com as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia já tratou de destinar recursos para atender as necessidades básicas dessas famílias que estão sofrendo com prejuízos causados pelo fenômeno natural.

A parlamentar por meio de seu mandato, destinou emenda parlamentar para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de colchões, cestas básicas e kits de limpeza a serem distribuídos para as famílias de Brasiléia e Epitaciolândia, vítimas da enchente.

Esta destinação visa amenizar a dor, o sofrimento e os prejuízos dessas pessoas que precisaram deixar suas casas, muitas delas perderam móveis em geral pois não tiveram condições de tirar tudo antes que as águas invadissem.

“Nesse momento tão difícil devemos dar as mãos e pedir a Deus que confortes essas pessoas que foram atingidas pela cheia do Rio Acre, infelizmente é algo que não podemos evitar porque quem determina é Deus e Dele vem o consolo e o nosso refúgio. Espero e torço para que esse transbordamento passe o mais rápido possível para que essas famílias possam voltar para o conforto dos seus lares. O nosso propósito é socorrer as pessoas atingidas por essas águas de março que infelizmente tiveram perdas grandiosas. Aos que tiverem condições e desejam fazer, façam como se fosse pra Deus, e que Ele Abençoe Grandemente a todos”, destacou a parlamentar.

Veja o vídeo: