Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia destaca vitória de Bil Souza, acreano que foi eleito coordenador nacional do Morhan e reforça protagonismo do Estado na luta contra a hanseníase
Tudo sobre Política
Na sessão desta terça-feira (2), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Maria Antônia (Progressistas) celebrou a eleição do acreano Elenilson Silva de Souza, conhecido como Bil, como novo coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan). A escolha ocorreu em assembleia realizada na última segunda-feira (1º), em Brasília.
A parlamentar destacou a relevância da conquista, lembrando que a última vez que um representante do Acre ocupou esse posto foi em 1997, com o saudoso Francisco Augusto Vieira Nunes, o Bacurau.
“Essa vitória é motivo de orgulho para o Acre. O Bil, ao lado de Elson Dias, atual coordenador estadual do Morhan, reafirma o protagonismo do nosso Estado na luta contra a hanseníase e na defesa da saúde pública e dos direitos humanos”, comemorou Maria Antônia.
No Acre, a deputada é considerada madrinha do Morhan desde o início de sua carreira política como deputada estadual, mantendo uma relação histórica de apoio ao movimento e às causas ligadas à saúde pública e aos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase.
Para Maria Antônia, a representatividade acreana no Morhan fortalece a visibilidade do movimento social, além de contribuir para a continuidade de uma luta histórica por dignidade, inclusão e respeito às pessoas afetadas pela doença.
Tudo sobre Política
Mailza e Gonzaga participam de reunião com presidente do Peru para tratar de construção de ferrovia e rodovia
(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na tarde desta segunda-feira (1) de reunião com a presidente do Peru, Dina Boluarte, em Lima. Gonzaga esteve acompanhado da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e secretários do governo acreano.
Durante a reunião, foi discutido com a chefe do Executivo peruano a construção de uma estrada que ligará o Acre até a cidade de Atalaya, localizada na província de Ucayali, região amazônica do Peru. Também foi tratado sobre a construção de uma ferrovia que ligará o Acre até Pucallpa e retorno dos voos comerciais e de carga entre as duas regiões.
A comitiva liderada pelo deputado Gonzaga saiu de Lima de carro e foi até Atalaya para conhecer de perto o local onde a estrada será construída. A visita serviu também para acompanhar o potencial de produção da região de fronteira com o Acre.
A vice-governador Mailza agradeceu a recepção por parte da presidente Dina, do governador de Ucayali, Manuel Gambini, e demais autoridades peruanas. Mailza explicou que o encontro serviu para unir os esforços dos governos do Acre e peruano e prol da integração entre as fronteiras dos dois países.
“Esse encontro teve como objetivo unir as forças do Brasil e Peru através do Acre e Ucayali para trabalharmos em prol dessa integração que será muito importante para desenvolvermos as nossas regiões. Nada melhor que essa integração seja feita através do Acre com a construção de estrada e ferrovia que ligará o nosso estado até Ucayali. Tenho certeza que isso trará um grande avanço econômico e social para as duas regiões. É importante que essas duas obras sejam construídas pensando em melhorar a vida das pessoas”, disse Mailza.
O deputado Gonzaga, que tem cumprido extensa agenda política no Peru para tratar do fortalecimento da integração comercial entre os dois países, destacou que a reunião com a presidente do Peru foi muito produtiva para a parceria comercial entre Brasil e o país vizinho como também para alinhar acordos para interligação entre os países através de rodovia e ferrovia que colocarão o Acre na rota comercial com os países da América do Sul e Ásia.
“Esse é um momento muito importante, pois fomos recebidos pela maior autoridade do Peru para tratarmos de um assunto fundamental para nós acreanos que é a ligação por ferrovia e rodovia até Pucallpa e Atalaya. Quero destacar também a participação da vice-governadora Mailza que tem defendido o desenvolvimento econômico do Acre através da integração comercial. Temos que começar essa integração com o retorno dos voos do Acre para Pucallpa e com a construção da rodovia e ferrovia que vão interligar regiões isoladas dos dois países”, disse o parlamentar.
O governador de Ucayali agradeceu a visita da delegação acrena e afirmou que o encontro com a presidente do Peru é um passo importante para a concretização da integração dos dois países via terrestre.
“Essa é uma oportunidade única que o Acre e Ucayali estão tendo para conectar ainda mais as duas nações através das fronteiras e do comércio bilateral”, disse o governador.
Participam da reunião a presidente do Peru, Dina Boluarte, a vice-governadora do Acre Mailza Assis, governador de Ucayali, Manuel Gambini, o deputado Luiz Gonzagada, o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança do Acre, José Gaia, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e demais autoridades.
Deputada Maria Antônia destaca vitória de Bil Souza, acreano que foi eleito coordenador nacional do Morhan e reforça protagonismo do Estado na luta contra a hanseníase
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
Entre contratos milionários e descaso com o povo: governo Gladson Cameli planeja gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação
Cofres públicos a serviço do gabinete da vice: Mailza Assis abre cotação para instalar câmeras de segurança em seu gabinete
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Salários de marajá e seguranças vitalícios: acreanos vão bancar aposentadoria de luxo de Gladson Cameli e Mailza Assis após o fim dos mandatos
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli é o grande responsável pelo caos: Hospital de Brasileia enfrenta calor insuportável, infraestrutura precária e abandono total
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Iniciativa da Assembleia Legislativa já beneficiou que dois mil adolescentes, alunos de escolas públicas do estado do Acre
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia