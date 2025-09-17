Deputada Maria Antônia destaca Semana de Combate à Hanseníase e celebra assinatura do Decreto de reparação no Acre

A deputada estadual Maria Antônia (PP) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para ressaltar a relevância da Semana Estadual de Combate à Hanseníase, que integra o calendário oficial do Estado. Segundo ela, a data simboliza não apenas uma ação de saúde, mas também um compromisso com a dignidade e a cidadania.

“É uma luta que tenho travado com muito orgulho e determinação ao lado do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase)”, afirmou.

Maria Antônia destacou que a hanseníase, apesar de antiga, ainda desafia a saúde pública no Brasil. A deputada lembrou que, se não diagnosticada precocemente, pode causar sequelas graves, mas reforçou que a doença tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Precisamos fortalecer a informação, a busca ativa, a prevenção e, sobretudo, o combate ao preconceito. Essa é uma luta pela vida, dignidade e direitos de homens e mulheres que, por muito tempo, foram vítimas não apenas da doença, mas também da discriminação e do abandono”, acrescentou.

Durante o discurso, a parlamentar recordou a história de milhares de pessoas que foram afastadas de suas famílias e submetidas à internação compulsória até 1986, em nome de uma política de isolamento.

Ela destacou que o Acre deu um passo importante no reconhecimento desse passado ao aprovar a Lei nº 3.407/2018, de sua autoria, regulamentada no último dia 15 de setembro de 2025 pelo Decreto nº 11.754/2025. A medida garante o reconhecimento oficial às vítimas dessa política de exclusão.

“Esse foi um gesto de reparação histórica e respeito à memória de tantos cidadãos que não podem ser esquecidos”, disse.

Maria Antônia também lembrou que, graças a esse reconhecimento, pessoas acometidas pela hanseníase passaram a receber uma pensão especial de reparação. Apenas no Acre, cerca de 600 ex-hansenianos já são beneficiários da Lei nº 11.520/2007.

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), até agosto de 2025, foram deferidos 311 pedidos de pensão especial no Acre e 712 em todo o Brasil, incluindo também filhos separados durante o período de isolamento compulsório.

Por fim, a deputada reafirmou sua disposição em continuar atuando na defesa das pessoas atingidas pela hanseníase:

“Seguiremos firmes, fortalecendo a Semana Estadual de Combate à Hanseníase, promovendo campanhas de conscientização e cobrando políticas públicas que assegurem tratamento, informação e respeito. Enquanto houver discriminação, não descansarei. O Acre pode e deve ser exemplo de dignidade e solidariedade”, concluiu.

Clique no link abaixo:

Veja o projeto de lei da deputada Maria Antônia, aprovado e regulamentado