Deputada Maria Antônia destaca Semana de Combate à Hanseníase e celebra assinatura do Decreto de reparação no Acre
A deputada estadual Maria Antônia (PP) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para ressaltar a relevância da Semana Estadual de Combate à Hanseníase, que integra o calendário oficial do Estado. Segundo ela, a data simboliza não apenas uma ação de saúde, mas também um compromisso com a dignidade e a cidadania.
“É uma luta que tenho travado com muito orgulho e determinação ao lado do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase)”, afirmou.
Maria Antônia destacou que a hanseníase, apesar de antiga, ainda desafia a saúde pública no Brasil. A deputada lembrou que, se não diagnosticada precocemente, pode causar sequelas graves, mas reforçou que a doença tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
“Precisamos fortalecer a informação, a busca ativa, a prevenção e, sobretudo, o combate ao preconceito. Essa é uma luta pela vida, dignidade e direitos de homens e mulheres que, por muito tempo, foram vítimas não apenas da doença, mas também da discriminação e do abandono”, acrescentou.
Durante o discurso, a parlamentar recordou a história de milhares de pessoas que foram afastadas de suas famílias e submetidas à internação compulsória até 1986, em nome de uma política de isolamento.
Ela destacou que o Acre deu um passo importante no reconhecimento desse passado ao aprovar a Lei nº 3.407/2018, de sua autoria, regulamentada no último dia 15 de setembro de 2025 pelo Decreto nº 11.754/2025. A medida garante o reconhecimento oficial às vítimas dessa política de exclusão.
“Esse foi um gesto de reparação histórica e respeito à memória de tantos cidadãos que não podem ser esquecidos”, disse.
Maria Antônia também lembrou que, graças a esse reconhecimento, pessoas acometidas pela hanseníase passaram a receber uma pensão especial de reparação. Apenas no Acre, cerca de 600 ex-hansenianos já são beneficiários da Lei nº 11.520/2007.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), até agosto de 2025, foram deferidos 311 pedidos de pensão especial no Acre e 712 em todo o Brasil, incluindo também filhos separados durante o período de isolamento compulsório.
Por fim, a deputada reafirmou sua disposição em continuar atuando na defesa das pessoas atingidas pela hanseníase:
“Seguiremos firmes, fortalecendo a Semana Estadual de Combate à Hanseníase, promovendo campanhas de conscientização e cobrando políticas públicas que assegurem tratamento, informação e respeito. Enquanto houver discriminação, não descansarei. O Acre pode e deve ser exemplo de dignidade e solidariedade”, concluiu.
Veja o projeto de lei da deputada Maria Antônia, aprovado e regulamentado
Deputado Luiz Gonzaga cobra DNIT para contratar mais equipes para recuperar BR-364 antes do inverno
(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), usou a tribuna da Casa Legislativa durante sessão desta terça-feira (16) para cobrar celeridade nas obras de reconstrução da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul.
O parlamentar, que defende investimentos e serviços de qualidade na manutenção da rodovia para evitar fechamento durante o período chuvoso, afirmou que os trabalhos de reconstrução da estrada precisam ser realizados antes do período chuvoso. Gonzaga também cobrou a recuperação de um trecho maior da rodovia.
“Estive percorrendo a BR-364 até Tarauacá neste final de semana e fizemos o percurso em 8h. Eu vi as condições reais da nossa rodovia. Apesar dos esforços do superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, ainda está muito difícil. É preciso que a reconstrução usando macadame se estenda a um trecho maior e não somente aos 20 km que estão fazendo. Isso é muito pouco para uma BR que precisa ter acesso de qualidade. Já estamos nos aproximando do período de chuvas e tem muito o que fazer ainda”, disse o deputado.
Gonzaga destacou que um dos piores trechos da rodovia está entre Manoel Urbano e Feijó e cobrou reconstrução dos 59 quilômetros que ligam as duas cidades.
“Apenas 20 quilômetros de recuperação com macadame é muito pouco para uma estrada que é a espinha dorsal do Acre. Entre Manoel Urbano e Feijó têm mais de 57 km com muitos buracos e tinha apenas uma equipe tapando buracos e duas cuidando de erosões. O DNIT precisa colocar dinheiro nos contratos para que as empresas possam trabalhar e fazer a recuperação que se faz necessária”, disse o parlamentar.
Por fim, o parlamentar disse que a péssima qualidade da estrada traz consequência direta no aumento dos preços dos produtos nas regiões de Tarauacá/Envira e Vale do Juruá.
“Conversando com motoristas eles me relataram que os buracos na estrada causam prejuízos no veículos e isso aumenta o valor do fretes, causando aumento também no valor dos produtos que chegam à mesa dos acreanos”, finalizou.
