Deputada Maria Antônia cumpre agenda no Vale do Juruá e ajuda a fortalecer esporte, cultura e economia local

A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) cumpriu, no último final de semana, uma intensa agenda na região do Juruá, participando de eventos que movimentaram milhares de pessoas e trouxeram impactos positivos para o esporte, a cultura e a economia local.

Torneio em Cruzeiro do Sul

No sábado (16), a parlamentar esteve presente na Vila Assis Brasil, em Cruzeiro do Sul, onde foi realizado um grande torneio de futsal, patrocinado por ela, pelo ex-prefeito Deda e pelo deputado federal Eduardo Velloso. O evento reuniu 32 equipes, sendo oito femininas, e atraiu uma multidão de torcedores.

Além da bola rolando, a festa contou com sorteio de celulares, cestas básicas e outros prêmios. As equipes vencedoras foram:

Feminino: Auto Peças Neto

Masculino: Juventus STR.

Celebração do Dia dos Pais em Rodrigues Alves

Já no domingo (17), Maria Antônia e Deda realizaram mais um grande torneio, desta vez na comunidade do Profeta, em Rodrigues Alves, que reuniu cerca de 3 mil pessoas para celebrar o Dia dos Pais.

As premiações, bastante aguardadas, incluíram cestas básicas, bicicleta, fogão, boi e porco, em um gesto de valorização às famílias da região. As equipes campeãs foram:

Feminino:

1º lugar: Auto Peças Neto

2º lugar: Ajax

Masculino:

1º lugar: Real Madrid

2º lugar: Master da Agrovila do Muju

Impacto na economia local

Os torneios não apenas promoveram o esporte e o lazer, como também deram um grande impulso à economia regional. Comerciantes aproveitaram a movimentação para vender comidas e bebidas, com resultados surpreendentes: um vendedor de alimentos faturou cerca de R$ 30 mil, enquanto um sorveteiro relatou vendas superiores a R$ 12 mil.

No total, mais de 30 comerciantes trabalharam no evento, gerando renda e aquecendo o comércio local, inclusive com a presença de visitantes de cidades vizinhas e até do estado do Amazonas.

Compromisso com o povo

Na oportunidade, a deputada Maria Antônia destacou a importância de investir em atividades que unem esporte, lazer e geração de renda. Valorizando cada vez mais os moradores do interior do estado do Acre:

“Esses eventos são mais do que competições. Eles fortalecem a união das comunidades, promovem a saúde, a alegria e ajudam a girar a economia local. Nosso compromisso é sempre trabalhar em favor do povo do Acre, especialmente do Juruá, que tanto merece atenção e valorização”, afirmou.

Torneio na comunidade do Profeta, em Rodrigues Alves