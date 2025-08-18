Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia cumpre agenda no Vale do Juruá e ajuda a fortalecer esporte, cultura e economia local
A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) cumpriu, no último final de semana, uma intensa agenda na região do Juruá, participando de eventos que movimentaram milhares de pessoas e trouxeram impactos positivos para o esporte, a cultura e a economia local.
Torneio em Cruzeiro do Sul
No sábado (16), a parlamentar esteve presente na Vila Assis Brasil, em Cruzeiro do Sul, onde foi realizado um grande torneio de futsal, patrocinado por ela, pelo ex-prefeito Deda e pelo deputado federal Eduardo Velloso. O evento reuniu 32 equipes, sendo oito femininas, e atraiu uma multidão de torcedores.
Além da bola rolando, a festa contou com sorteio de celulares, cestas básicas e outros prêmios. As equipes vencedoras foram:
Feminino: Auto Peças Neto
Masculino: Juventus STR.
Celebração do Dia dos Pais em Rodrigues Alves
Já no domingo (17), Maria Antônia e Deda realizaram mais um grande torneio, desta vez na comunidade do Profeta, em Rodrigues Alves, que reuniu cerca de 3 mil pessoas para celebrar o Dia dos Pais.
As premiações, bastante aguardadas, incluíram cestas básicas, bicicleta, fogão, boi e porco, em um gesto de valorização às famílias da região. As equipes campeãs foram:
Feminino:
1º lugar: Auto Peças Neto
2º lugar: Ajax
Masculino:
1º lugar: Real Madrid
2º lugar: Master da Agrovila do Muju
Impacto na economia local
Os torneios não apenas promoveram o esporte e o lazer, como também deram um grande impulso à economia regional. Comerciantes aproveitaram a movimentação para vender comidas e bebidas, com resultados surpreendentes: um vendedor de alimentos faturou cerca de R$ 30 mil, enquanto um sorveteiro relatou vendas superiores a R$ 12 mil.
No total, mais de 30 comerciantes trabalharam no evento, gerando renda e aquecendo o comércio local, inclusive com a presença de visitantes de cidades vizinhas e até do estado do Amazonas.
Compromisso com o povo
Na oportunidade, a deputada Maria Antônia destacou a importância de investir em atividades que unem esporte, lazer e geração de renda. Valorizando cada vez mais os moradores do interior do estado do Acre:
“Esses eventos são mais do que competições. Eles fortalecem a união das comunidades, promovem a saúde, a alegria e ajudam a girar a economia local. Nosso compromisso é sempre trabalhar em favor do povo do Acre, especialmente do Juruá, que tanto merece atenção e valorização”, afirmou.
Torneio na comunidade do Profeta, em Rodrigues Alves
Nicolau Júnior destaca papel dos empresários acreanos durante assinatura de ordens de serviço no Vale do Juruá
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou neste sábado, 16, da assinatura de ordens de serviço na sede do Deracre em Cruzeiro do Sul. O evento marcou um dia de conquistas importantes para o Vale do Juruá e foi marcado por um discurso em defesa da valorização dos empresários acreanos.
Com a experiência de quem cresceu em uma família ligada ao comércio, Nicolau ressaltou a importância de priorizar as empresas locais nas obras e investimentos realizados pelo governo.
“O governo precisa focar e valorizar os empresários do nosso Estado. Quem ganha a obra aqui, investe aqui. Quem executa em Rio Branco, gera empregos e oportunidades lá. Mas quando as obras vão para empresas de fora, o dinheiro também vai embora. Nós precisamos fortalecer quem é daqui, porque é aqui que ficam os investimentos e o futuro do nosso povo”, destacou o deputado.
Obras que mudam vidas
As ordens de serviço assinadas contemplam áreas estratégicas para a região. Estão incluídos:
• Recuperação e asfaltamento de ramais rurais, garantindo escoamento da produção, transporte escolar e acesso à saúde;
• Construção de uma escola rural na comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, oferecendo mais dignidade e futuro às crianças da região;
• Segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, fortalecendo o turismo, o comércio e o bem-estar da população.
Além disso, Nicolau destacou o convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14,8 milhões, que permitirá a pavimentação de ruas da cidade. “Esse recurso é para dar dignidade às famílias, tirar as pessoas da lama e melhorar a mobilidade urbana. É investimento direto na vida de quem mais precisa”, frisou.
Compromisso com o Acre
A fala de Nicolau Júnior reforça sua visão de que o desenvolvimento do Estado passa pela união entre governo, municípios e o setor produtivo. Ao reconhecer o papel dos empresários acreanos como protagonistas desse processo, o presidente da Aleac busca fortalecer um ciclo virtuoso de crescimento, com geração de empregos, renda e oportunidades para a população.
“Valorizando quem é daqui, garantimos que os benefícios fiquem no Acre, criando um futuro mais justo e próspero para todos. Esse é o nosso compromisso: estar ao lado do povo, apoiando cada iniciativa que melhora a vida da nossa gente”, concluiu.
