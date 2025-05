Deputada Maria Antônia cobra melhorias no trânsito de Brasiléia e repudia ação truculenta em Sena Madureira

Promovido pelo Sebrae, iniciativa de planejamento de projetos educacionais inovadores – Foto: Assessoria

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Educador Transformador , iniciativa nacional que promove projetos educacionais inovadores com foco em empreendedorismo, sustentabilidade, saúde mental e enfrentamento de crises. Educadores e gestores escolares do Acre têm até o dia 10 de agosto para inscrever seus projetos e representar a educação transformadora do Estado.

Promovido pelo Sebrae, em parceria com a Bett Brasil e o Instituto Significare, o prêmio busca valorizar ideias criativas que estão fazendo a diferença em salas de aula e instituições de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Superior. Nos dois primeiros anos, a premiação recebeu mais de 6,4 mil inscrições de todas as partes do Brasil, incluindo propostas relevantes feitas por profissionais da região Norte.

Neste ano, o prêmio está alinhado ao tema da Bett Brasil 2025, “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos” , e traz novidades importantes. A partir desta edição, além de professores, gestores escolares e gestores de redes públicas ou privadas também poderão participar em três categorias:

Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas;

Gestão Escolar Transformadora;

Inclusão e Sustentabilidade na Educação;

Segundo Joelma Mourão, gestora de Educação Empreendedora do Sebrae no Acre, o prêmio é uma oportunidade única para os educadores ganharem visibilidade e reconhecimento. “Muitas vezes, os professores não percebem a força transformadora do próprio trabalho. O prêmio é um convite para que eles se valorizem, compartilhem suas ideias e inspirem outras práticas pelo país”, afirma.

A participação é gratuita e pode ser feita por meio do site oficial da premiação. A expectativa é que os educadores do Acre tragam ainda mais representatividade à edição 2025, fortalecendo a conexão entre a educação empreendedora e os desafios locais.