Deputada Maria Antônia: cinco mandatos consecutivos e trajetória marcada pelo compromisso com a saúde e o social no Acre

A deputada estadual Maria Antônia Pinheiro Barbosa (PP) é um dos nomes mais consolidados da política acreana. Natural de Brasiléia, nascida em 6 de dezembro de 1969, Maria Antônia construiu uma carreira marcada pela proximidade com as comunidades do interior, especialmente no apoio às famílias que enfrentam desafios relacionados à saúde pública. Com cinco mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Acre, ela se tornou uma das parlamentares mais experientes do estado, conhecida pelo trabalho social desenvolvido ao lado do esposo, o ex-prefeito de Rodrigues Alves Deda Amorim.

Início de vida e formação

Filha de Brasiléia, Maria Antônia é formada em História e iniciou sua carreira profissional como funcionária pública. Casada e mãe de duas filhas, sempre manteve sua vida pessoal ligada à realidade do povo acreano, vivenciando de perto as dificuldades da população do interior para ter acesso a serviços básicos de saúde e educação. Essa vivência despertou em Maria Antônia a vocação para a vida pública, incentivando-a a ingressar na política com a missão de representar e defender os interesses da população acreana.

Trajetória política e mandatos

Maria Antônia iniciou sua carreira política no início dos anos 2006, desde então, consolidou sua presença na Assembleia Legislativa do Acre. Seu trabalho é reconhecido por iniciativas que priorizam a saúde, a assistência social e a atenção às famílias mais vulneráveis.

Linha do tempo – Mandatos e cargos

2006 – Eleita deputada estadual pela primeira vez, representando Brasiléia e região do Juruá.

2010 – Conquista o segundo mandato, consolidando seu trabalho social e focando em políticas de saúde.

2014 – Reeleita para o terceiro mandato consecutivo, intensificando projetos ligados à mulher e à família.

2018 – Eleita para o quarto mandato, mantendo sua atuação próxima às comunidades do interior.

2022 – Reeleita deputada estadual pelo Progressistas (PP), permanecendo entre as lideranças femininas mais votadas do estado.

Obs.: Durante todos os mandatos, Maria Antônia atuou de forma ininterrupta na Assembleia Legislativa, sem ocupar cargos no Executivo, mas mantendo forte presença nas pautas sociais e de saúde.

Casa de Apoio Maria Antônia e Deda Amorim

Uma das maiores marcas da trajetória da deputada é a Casa de Apoio Maria Antônia e Deda Amorim, criada há mais de 16 anos em Rio Branco. O espaço acolhe pacientes e acompanhantes vindos de diversos municípios do Acre para tratamento médico na capital, oferecendo hospedagem, alimentação, transporte e apoio emocional, de forma totalmente gratuita.

Com estrutura ampla, que inclui dormitórios, refeitórios, banheiros e áreas de convivência, a casa se tornou referência para famílias em situação de vulnerabilidade. Ao longo dos anos, já beneficiou centenas de pessoas vindas de cidades como Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Máncio Lima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e outros.

“Esse trabalho não é apenas nosso. É um compromisso com Deus e com o povo do nosso estado”, destaca Maria Antônia.

Parceria com Deda Amorim

Maria Antônia é casada com Francisco Deda Amorim, ex-prefeito de Rodrigues Alves, figura importante na política do Juruá e Alto Acre. Deda exerceu o cargo de prefeito deixando como legado obras de infraestrutura e projetos sociais no município.

Além de sua carreira como gestor público, Deda atua lado a lado com Maria Antônia na manutenção da Casa de Apoio. Juntos, o casal consolidou uma parceria política e social que ultrapassa os limites e beneficia famílias de todo o estado.

Legado e reconhecimento

Com 16 anos de atuação ininterrupta e serviços prestados que vão além do legislativo, Maria Antônia se consolidou como uma das lideranças femininas mais respeitadas do Acre. Sua história inspira pela dedicação e pela capacidade de transformar a realidade de quem mais precisa. A Casa de Apoio e sua atuação parlamentar simbolizam um compromisso de vida com o povo acreano — uma união de fé, trabalho e propósito ao lado de Deda Amorim.

