Deputada Maria Antônia apresenta projeto que propõe prioridade em cursos técnicos para mulheres vítimas de violência doméstica

Na próxima segunda-feira, 14 de abril, a partir das 8h30, a Filmoteca Acreana da Biblioteca Pública sediará o Seminário Estadual sobre a Implementação da Lei nº 13.935/2019, promovido pela deputada federal Socorro Neri (PP/AC). O evento vai reunir especialistas, gestores e representantes de instituições públicas para discutir a inserção e valorização dos profissionais de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica.

A iniciativa visa reunir gestores, educadores, especialistas e representantes de órgãos públicos para discutir estratégias de efetivação da lei, que garante o suporte de profissionais essenciais à promoção do bem-estar e ao enfrentamento da violência e dos impactos emocionais no ambiente escolar da educação básica — agravados, especialmente, no contexto pós-pandemia.

A programação contará com representantes da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do Conselho Regional de Psicologia (CRP/AC), do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-AC), da Universidade Federal do Acre (UFAC), da Defensoria Pública, do Ministério Público, da UNDIME-AC e do SINTEAC.

“Mais do que debater uma lei, queremos somar forças para garantir que nossos estudantes e profissionais da educação tenham acesso ao cuidado e ao apoio que merecem. O ambiente escolar precisa ser um espaço de acolhimento e desenvolvimento pleno”, afirma a deputada Socorro Neri.

A participação é aberta ao público, especialmente a profissionais da educação, estudantes e gestores interessados em construir caminhos para uma educação mais humana e estruturada.