Deputada Mara Rocha solicita abertura de agência da Caixa Econômica no município de Acrelândia

A Comunidade Terapêutica Ômega, de Rio Branco, acaba de receber o pagamento de uma emenda parlamentar, de autoria da Deputada Federal Mara Rocha, no valor de R$ 100.000,00.

O recurso será utilizado na aquisição de material de consumo em geral, além da manutenção do prédio da CT ÔMEGA. Essa emenda faz parte de um conjunto de recursos indicados pela parlamentar Mara Rocha para comunidades terapêuticas do Acre, que já atende, também, a PENIEL e a ACAPEV.

Ao falar sobre a liberação dos recursos, Mara Rocha lembrou do seu compromisso de ajudar as instituições de recuperação de dependentes químicos: “Ainda durante a campanha, assumi o compromisso de atender essas Comunidades Terapêuticas, que desenvolvem um trabalho fundamental para que pessoas em situação de vulnerabilidade social, por conta do uso e abuso de drogas, possam viver integralmente na sociedade, mentalmente sadios, emocionalmente equilibrados e socialmente ajustados. Por isso pretendo continuar com essas indicações de Emendas para que esse trabalho possa ser ampliado e prestado com melhores condições”, afirmou a parlamentar acreana.

O Diretor da CT Ômega, Pastor Rony, agradeceu a destinação dos recursos: “Nossa Comunidade Terapêutica Ômega agradece a Deputada Federal Mara Rocha pela destinação de recurso proveniente de emenda Parlamentar para a reforma e compra de material de consumo. Mara Rocha tem sido uma parceira em apoiar às Comunidades terapêuticas no Estado do Acre, que sofre com o problema das drogas e do narcotráfico, que tem destruído vidas e famílias. Rogamos a Deus que continue abençoando e usando a vida da nossa deputada Federal em prol dos mais vulneráveis, daqueles que vivenciam a problema do uso e abuso de substâncias psicoativas e suas famílias’.

“Tenho trabalhando para ajudar as Casas Terapêuticas, e, agora em 2022, destinei recursos para o TJAC, também, auxiliar outras Casas que precisam de muito apoio. O trabalho dessas Comunidades Terapêuticas resgata famílias e salva vidas, merecendo um olhar especial”, finalizou Mara Rocha.