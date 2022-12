Deputada Mara Rocha entrega, no município de Acrelândia, Veículo com acessibilidade para transporte de pacientes

A Deputada Federal Mara Rocha participou, em Acrelândia, da entrega de um veículo modelo VAN, fruto de uma Emenda Individual da Parlamentar, no valor de R$ 286.000,00, para transporte de pacientes entre o município e Rio Branco.

A Emenda atendeu a pedido do Prefeito Olavo e servirá para melhorar o atendimento de saúde em Acrelândia, uma vez que servirá para atender a pacientes das áreas mais distantes e transporta-los para a sede do município ou para a Capital do Estado.

“Atendi ao Prefeito Olavo, e o veículo atenderá as UBSs e servirá principalmente para transportar os pacientes de Acrelândia para tratamento em Rio Branco. Além do veículo Van, destinamos recursos para que cinco postos de saúde do município sejam totalmente reformados, melhorando desta forma o atendimento à população do município”, explicou a parlamentar.

“Fico feliz que nosso mandato segue dando resultados e trazendo melhorias para a população do nosso estado, principalmente na área da Saúde que é tão carente”, finalizou Mara Rocha