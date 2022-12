Deputada Mara Rocha destina mais de R$ 28 milhões para que o Hospital de Amor possa ampliar sua atuação no Estado

Mara Rocha destina Emendas de Bancada e Individual e garante atendimento de Quimioterapia na Unidade do Hospital de Amor, no Acre – Foto: Reprodução

A Deputada Mara Rocha ocupou a tribuna da Câmara para anunciar a destinação de R$ 25 milhões em emenda de Bancada e mais R$ 3.750.000,00, totalizando R$ 28.750.000,00 para que o Hospital de Amor possa ampliar sua atuação no Estado do Acre.

Com esses recursos, a Unidade do Hospital de Amor no Acre irá levar tratamento quimioterápico, aos mais de mil pacientes acreanos que, atualmente, recebem tratamento no Hospital de Rondônia.

Essa importante notícia acontece após reuniões entre o Vice-Governador do Acre, Major Rocha, a Deputada Mara Rocha e o Presidente do Hospital de Amor, Dr. Henrique Prata. Durante as tratativas, o Vice-Governador solicitou à parlamentar a alocação dos recursos, no que foi atendido.

“Com esse recurso o Hospital de Amor do Acre prestará tratamento quimioterápico, permitindo que os pacientes acreanos, que buscam tratamento na unidade do Hospital de Rondônia, possam receber a quimioterapia no seu Estado, ao lado da sua família, com apoio médico e familiar’, enfatizou a Parlamentar.

Segundo Mara Rocha, a intenção era levar além da quimioterapia, o tratamento de Radioterapia para os pacientes oncológicos do Acre, mas, infelizmente, a Radioterapia exige um montante muito maior de recursos para a construção de estrutura hospitalar específica para o procedimento.

“Hoje me sinto muito feliz em dar essa excelente notícia para todos os acreanos, que terão acesso mais rápido a tratamentos de ponta, oferecidos por um Hospital, que é referência no tratamento oncológico, lembrando que quem tem câncer tem pressa. Agradeço, ainda, ao Vice-Governador Major Rocha pela iniciativa da proposta e ao Dr. Henrique Prata pelo compromisso em levar o tratamento de quimioterapia para a unidade do Hospital do Amor no Acre”, finalizou Mara Rocha.