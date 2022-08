Deputada Mara Rocha apresenta projeto de Lei anistiando multas ambientais a Produtores Rurais

O candidato a governador do Acre pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), prometeu recriar a Secretaria Estadual de Esportes, caso seja eleito governador nas eleições deste ano. A declaração ocorreu na tarde deste domingo, no estádio O Florestão, ao conceder entrevista à emissoras de rádio que faziam a transmissão do jogo Rio Branco x Asa pela série D do Campeonato Brasileiro.

Petecão, que acompanhou a partida na arquibancada geral do estádio, ao ser questionado sobre como pretende ajudar o esporte no Acre, afirmou que “o governo do Acre deixa muito a desejar nessa área. É preciso que nós tenhamos a mão amiga do governo. É impossível você fazer o esporte crescer num estado pobre como o nosso sem ter o apoio do governo. Mas na nossa proposta de governo nós já temos a exata dimensão desse problema, e vamos reabrir a Secretaria Estadual de Esportes, para que possamos ajudar ainda mais os desportistas do nosso estado”, afirmou.

Ao longo de seus dois mandatos como senador, Sérgio Petecão fez do incentivo ao esporte uma de suas bandeiras de luta, alocando recursos para a construção de dezenas de quadras de grama sintética em vários municípios do estado. Em todo o Acre, foram construídas mais de 40 quadras esportivas com emendas destinadas por ele. “Esse incentivo ao esporte é uma coisa que já fazemos, porque eu sei que o esporte pode afastar essa juventude das drogas e do crime, porque é uma atividade saudável que a pessoa pode ocupar o tempo”, explica Petecão.

Ainda neste domingo, no período da manhã, Sérgio Petecão prestigiou o Torneio de Futebol da Estrada do Amapá, tradicional competição amadora que é realizada todos os anos no 2º Distrito de Rio Branco, com a participação de centenas de jogadores, cujas equipes representam as regionais da capital. “Foi um domingo de muita alegria, porque essa é uma atividade que movimenta a moçada jovem, e se Deus quiser nós vamos poder ajudar muito esse pessoal e fazer muito mais do que já fizemos”, garante Petecão.

Entre as propostas do plano de governo de Petecão para a área do esporte, estão a criação de novos espaços para a prática da atividade, reforma e ampliação dos espaços já existentes, e o estímulo à realização de competições esportivas de todas as modalidades. De acordo com o plano de governo do candidato, as políticas públicas voltadas para o esporte serão desenvolvidas por meio da Secretaria Estadual do Esporte, extinta em 2019, mas que será recriada em um eventual governo de Petecão.