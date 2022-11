Deputada Jéssica Sales indicou ao orçamento da União R$ 7 milhões para unidades de tratamento do câncer no Acre

Senador Acreano, Sérgio Petecão – Foto; Marcos Oliveira/Agência Senado Fonte: Agência Senado

O coordenador da Bancada do Estado do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), se reuniu nesta quarta-feira (23) com relator setorial do Orçamento da Infraestrutura de 2023, deputado Rui Falcão (PT-SP). Na reunião, Petecão solicitou que o orçamento do próximo ano contemple mais recursos federais para a manutenção da BR-364 e preveja, ainda, a construção de ponte no município de Rodrigues Alves.

Sérgio Petecão informou que a bancada federal incluiu o montante de R$ 700 milhões para a manutenção da principal rodovia do Acre no orçamento do próximo ano. O parlamentar destacou a necessidade de a bancada se esforçar para que este valor seja mantido pelo relator e, consequentemente, aplicado na estrada, já que o montante pode sofrer cortes.

Com relação a ponte no município de Rodrigues Alves, Sérgio Petecão declarou que a bancada já garantiu R$ 5 milhões para a obra em 2023. Ainda assim, o senador acreano alertou para a necessidade desse valor ser ampliado junto ao relator do orçamento setorial da infraestrutura.

Para o orçamento de 2022, a bancada havia destinado R$ 12 milhões para a construção da Ponte de Rodrigues Alves, contudo, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte (DNIT) alegou que o projeto técnico não foi concluído a tempo, fazendo com que o valor fosse remanejado para obras na BR-364, por isso, a necessidade de assegurar novo recurso para a construção da ponte.