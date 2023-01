Deputada Jéssica Sales anuncia a liberação de R$ 1,2 milhão para Saúde e Saneamento em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira (24), o médico oftalmologista e deputado federal eleito, Eduardo Velloso, esteve nas dependências do governo do estado para uma importante reunião com o secretário de governo Alysson Bestene e com o diretor presidente do Instituto de Gestão de Saúde do Acre – IGESAC, Marcelo Chaves Batista.

A reunião aconteceu na sede da Secretaria de Governo – SEGOV e contou com a presença também da esposa do parlamentar, a médica cardiologista Drª. Rejane Holanda. Na oportunidade, foi tratado junto a equipe do governo as futuras parcerias e as oportunidades de melhorias para saúde do estado do Acre.

Eduardo Velloso colocou o seu mandato de deputado federal a disposição para contribuir com a melhoria da saúde, inclusive irá apoiar por meio de seu conhecimento técnico e de sua esposa e afirma que só quem tem a ganhar é a população acreana.

