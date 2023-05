Deputada federal Socorro Neri assume presidência da executiva municipal do Progressistas

Assessoria Aleac – A Assembléia Legislativa foi representada por 12 deputados no seminário “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro”, realizado na sede do SENAC, nesta sexta-feira, em Brasiléia, com a presença do ministro da Justiça, Flavio Dino.

Os parlamentares foram debater com o ministro e sua equipe, as ações para combater os crimes transfronteiriços, na região de fronteira. O Acre tem 144 km de faixa internacional com Bolívia e Perú, área considerada de atuação dos narcotraficantes.

Presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAC, o deputado Arlenilson Cunha disse que a presença do ministro reforça a necessidade de investimentos do governo federal no aparelhamento das forças de segurança.

“A Assembleia Legislativa não vai ficar alheia a esse debate. O ministro anunciou mais de noventa milhões para a segurança do estado e isso envolve todos nós, porque iremos sugerir e acompanhar a execução desses recursos“, disse.

O vice presidente da mesa diretora, deputado Pedro Longo, reforçou as palavras do colega e pontuou também, que os investimentos do governo federal fazem aumentar a responsabilidade do parlamento estadual.

“Segurança sempre será uma responsabilidade de todos. Vimos aqui uma excelente iniciativa do governo federal, e iremos com certeza ajudar o governo do estado nessas ações”, garantiu.

Deputadas destacam enfrentamento da violência contra mulheres

O ministro Flavio Dino entregou vinte viaturas para a reforçar a atuação das Forças de Segurança no combate à violência contra a mulher. Os carros serão destinados paras as delegacias especializadas e para a Patrulha Maria da Penha. As deputadas Maria Antônia e Michele Melo enalteceram o investimento na área e destacaram a política estadual de auxílio as mulheres vítimas de violência doméstica. “Nós aprovamos na Aleac a Lei que criou a secretária da Mulher, e quando vejo esse tipo de investimento voltado para garantir os diretos de nós mulheres, fico muito feliz”, disse Maria Antônia.

Para Michele Melo, os investimentos que o Acre recebeu no evento, fazem aumentar a responsabilidade do parlamento estadual.

“Cada um de nós deputados temos uma parcela de responsabilidade, quando somamos forças para atuar no combate à violência de gênero, demonstramos que toda causa importa”, finalizou.

Também estiveram no evento os deputados Clodoaldo Rodrigues, Maria Antônia, Fagner Calegario, André Vale, Edvaldo Magalhães, Gene Diniz, Afonso Fernandes, Tadeu Hassem e Eduardo Ribeiro.

Veja o vídeos: