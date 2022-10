Deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, é atacada por bolsonaristas durante jantar em Belo Horizonte

O senador licenciado, Sérgio Petecão, voltou a se movimentar politicamente após a derrota que sofreu nas eleições de governador do estado do Acre, o mesmo esteve reunido na noite desta sexta-feira (21), com boa parte dos militantes do Partido Social Democrático.

A reunião aconteceu na Tenda Amarela, ocasião em que o senador agradeceu o empenho e apoio dos correligionários no momento em que o partido mais precisava, mas não deixou passar despercebido a “traição política” que o PSD sofreu por parte de alguns detentores de mandatos.

Mesmo não sendo eleito, Petecão avaliou como otimista o processo eleitoral, haja vista que a sigla conseguiu eleger dois deputados estaduais, fazendo com que permaneça a representatividade no legislativo estadual, mas afirma que deu o melhor de si, mas os votos não apareceram.

Sérgio ressaltou ainda que agora é o momento de arrumar a casa, tirar quem não foi capaz de apoiar o próprio partido, pois destacou que não é justo o cidadão se eleger com recursos do PSD e não retribuir no momento mais preciso.