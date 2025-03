Deputada estadual Michelle Melo fortalece a inclusão social com apoio ao Projeto VITA

Nesta segunda-feira (31), pela manhã, a deputada estadual Dra. Michelle Melo reafirmou seu compromisso com a inclusão e a ressocialização ao participar da entrega dos certificados do Projeto VITA, uma iniciativa voltada à reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Ao todo, 33 participantes receberam a certificação, incluindo moradores em situação de rua, mulheres em risco social e cidadãos em monitoramento eletrônico.

O projeto, que busca oferecer novas oportunidades e resgatar a dignidade desses grupos, contou com um investimento de R$ 90 mil por meio de uma emenda parlamentar destinada pela deputada.

“Acredito que políticas públicas eficazes precisam dar oportunidades reais para que as pessoas reconstruam suas vidas. O Projeto VITA é um exemplo de que, com apoio e capacitação, é possível transformar realidades”, destacou Dra. Michelle Melo.

Além da entrega dos certificados, a iniciativa também promove suporte social e capacitação profissional, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e incentivando a autonomia dos beneficiados. O investimento feito pela parlamentar fortalece a continuidade do projeto e amplia seu impacto na sociedade.

A atuação de Dra. Michelle Melo tem sido marcada pelo compromisso com ações que promovem justiça social e inclusão. O apoio ao Projeto VITA é mais um passo dentro de sua agenda voltada para políticas públicas que efetivamente mudam vidas e proporcionam um recomeço para aqueles que mais precisam.