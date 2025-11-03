Deputada estadual Michelle Melo apoia evento de valorização à Cultura e ao Esporte no estado do Acre

(Assessoria) – A deputada estadual Michelle Melo (PDT) participou, neste domingo (2), do U.R.C – Ultimate Rimes Championship, evento voltado para a promoção da arte, cultura e esporte no Acre. A parlamentar é apoiadora e patrocinadora da iniciativa, que busca pelo protagonismo jovem por meio de atividades culturais e esportivas.

O evento, realizado no Clube dos Oficiais PM/BM, reuniu dezenas de jovens para uma programação diversa que incluiu o Duelo de MC’s, com participação especial do artista paulista WM-O Pelegrino, e o GP de Jiu-Jitsu, que contou com a presença de atletas de diferentes academias da capital.

Dra. Michelle Melo, que acompanhou o evento desde os preparativos, destacou a importância de fortalecer atividades que contribuem para a formação e inclusão social da juventude acreana.

“Como médica que trabalhei nas periferias, eu sei como o esporte salva, como ele disciplina e oferece uma valorização que muitas crianças não encontram dentro de casa. Me sinto extremamente honrada de estar aqui com vocês, patrocinando pessoas que acreditam e vivem pela missão e o valor do esporte”, destaca.

A deputada também ressaltou a importância de valorizar manifestações culturais como as batalhas de rimas, que, segundo ela, ainda se encontram banalizadas. “Uma cultura como a rima, que precisa estudar, ler, ter conteúdo e trabalhar a mente, merece ser valorizada. Que as pessoas que rimam possam ser vistas com a capacidade, a sagacidade, raciocínio e o conteúdo que elas têm”, completou.