Deputada estadual Maria Antônia participa de coletiva de imprensa para tratar da crise aérea que o Acre está enfrentando

Na manhã desta terça feira (08), a deputada estadual Maria Antônia esteve participando da coletiva de imprensa realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, ocasião em que foi debatido meios de defender os direitos dos consumidores do serviço de aviação prestado no estado do Acre.

De acordo com a parlamentar, esta problemática não é de hoje, já há um tempo o Acre enfrenta esse problema sobretudo com os preços abusivos da passagem aérea que a cada dia está insustentável, inclusive, na oportunidade, a deputada Maria Antônia fez um registro onde diz que o Presidente da República, Lula, entrou nessa briga questionando os preços abusivos das passagens.

“Como vimos nos últimos dias, muitos vôos foram cancelados para o Acre, e as passagens estão abusivamente fora dos padrões de valores, e nós não podemos mais aceitar. Estamos trabalhando em busca de soluções, unindo forças com os demais poderes para dar mais voz ao povo acreano, e juntos conseguirmos normalizar a questão da aviação”, disse.

Maria Antônia destacou ainda que conta com o apoio do governo do Estado e da bancada federal para que possam se unir nesta luta e resolver essa questão de uma vez por todas.