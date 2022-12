Deputada estadual Maria Antônia e deputado federal Eduardo Veloso são diplomados em cerimônia no TRE, em Rio Branco

Primeiro a receber o diploma de deputado estadual na solenidade do Tribunal Regional Eleitoral, na manhã desta quinta-feira (15/12) em Rio Branco, o deputado Nicolau Júnior disse que o diploma recebido representa todo o povo acreano.

Reeleito para o terceiro mandato consecutivo, o atual presidente da Assembléia Legislativa agradeceu a todos que contribuíram para esse momento, mas lembrou que a diplomação faz a responsabilidade aumentar.

“Esse diploma tem o DNA do povo do Acre, porque eles me honraram mais uma vez com um mandato parlamentar. Minha gratidão a todas as pessoas que participaram direta ou indiretamente para que esse projeto acontecesse outra vez. Vou honrar cada voto com muito trabalho”, garantiu.

Todos os eleitos na eleição de outubro passada foram diplomados na solenidade presidida pelo presidente do TRE, desembargador Francisco Djalma. O governador Gladson Cameli e a vice governadora Mailza Gomes também receberam seus respectivos diplomas. Nicolau Júnior toma posse no novo mandato no dia 2 de fevereiro de 2023.