Tudo sobre Política
Deputada Dra. Michelle Melo visita presídios e aponta desafios da segurança pública no Acre
Tudo sobre Política
Assessoria – Na tarde de ontem, 23, a deputada estadual Dra. Michelle Melo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), fez uma visita ao Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde e à Penitenciária Feminina de Rio Branco. A agenda contou também com a participação da Comissão de Segurança Pública e Justiça e da Comissão de Orçamento.
O grupo de parlamentares foi até as unidades para verificar de perto as condições do sistema prisional, ouvir os servidores e acompanhar as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Entre os principais problemas constatados, está a falta de efetivo, que sobrecarrega os policiais penais e compromete tanto a segurança quanto o processo de ressocialização dos internos.
Para Michelle Melo, a visita representa mais do que fiscalização: é um gesto de responsabilidade com a população e com os trabalhadores que atuam nas unidades.
“Terminamos a visita com a Comissão de Segurança, a Comissão de Orçamento e a Comissão de Direitos Humanos aqui no Sistema Prisional Acreano. Sabemos que há muita deficiência de efetivo e comprovamos a grande dificuldade em fazer a coisa funcionar, porque eles estão trabalhando abaixo do mínimo necessário. Nós queremos fortalecer esse sistema e é por isso que viemos hoje fazer essa visita” , afirmou.
A deputada reforçou ainda que o fortalecimento do sistema prisional passa pela valorização dos profissionais, investimentos em estrutura e atenção às condições de dignidade dos internos.
A partir da visita, as comissões devem levar as constatações ao plenário da Aleac e abrir novos debates sobre políticas públicas voltadas para segurança e ressocialização no Acre.
Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) esteve no município de Assis Brasil, na região do Alto Acre, cumprindo agenda dedicada à educação. A parlamentar se reuniu com a coordenadora do Núcleo de Educação, Sandra Lopes, e sua equipe, para dialogar sobre temas que estão em debate no Congresso Nacional e que impactam diretamente professores, técnicos e estudantes da educação básica.
Entre os assuntos tratados estiveram o Plano Nacional de Educação, a criação do Sistema Nacional de Educação, o PL do descongela, o projeto que trata da aposentadoria especial para professores em readaptação, além do PL que institui o PIS Nacional para profissionais técnicos, administrativos e operacionais da educação básica.
Outro ponto de destaque foi a discussão sobre a implantação de uma turma de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática para a regional do Alto Acre. O curso será executado pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e conta com emenda parlamentar de autoria da deputada Socorro Neri.
Durante o encontro, a deputada destacou a importância do diálogo com os profissionais da educação da região:
“Foi uma oportunidade valiosa para dialogar sobre os projetos que estamos defendendo em Brasília na área da Educação, reafirmando nosso compromisso com a valorização dos profissionais e o fortalecimento das políticas públicas para o setor. A cada encontro, reforço a convicção de que é ouvindo, trocando experiências e construindo coletivamente que avançamos nas pautas que importam para quem faz a Educação acontecer todos os dias. Minha gratidão especial à coordenadora do Núcleo de Educação, Sandra Lopes, e à sua dedicada equipe, pela recepção calorosa e pela parceria nesse debate tão necessário. Seguimos juntos pelo bem coletivo e pela Educação de qualidade!”
Com a agenda, Socorro Neri reforça sua atuação parlamentar voltada para a defesa de políticas públicas inclusivas e de valorização da educação em todo o Acre, especialmente na região do Alto Acre.
Prefeito Zequinha Lima entrega título definitivo ao Lar Esther Cameli em Cruzeiro do Sul
Deputada Dra. Michelle Melo visita presídios e aponta desafios da segurança pública no Acre
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
POLÍTICA
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
-
Política6 dias atrás
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
-
Política6 dias atrás
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
-
Política6 dias atrás
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes