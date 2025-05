Deputada Dra. Michelle Melo prestigia posse da nova diretoria da ADEPOL/AC e recebe homenagens pelo apoio à categoria

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) promove, entre os dias 3 e 5 de junho, a programação da Semana do Meio Ambiente 2025, com o tema “Gestão pública responsável é gestão sustentável”. As atividades incluem painel temático, feira sustentável, exibição de filme em realidade virtual e plantio de árvores.

A iniciativa reafirma o compromisso da Corte de Contas com a preservação ambiental e marca um passo importante: a implementação do Plano de Sustentabilidade do TCE-AC, que está em fase final de elaboração. O plano irá orientar diretrizes e práticas permanentes voltadas à gestão ambiental no serviço público.

A presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, destaca que a sustentabilidade precisa integrar as decisões administrativas e as políticas públicas, reforçando a responsabilidade institucional com as futuras gerações.

“Nosso papel vai além da fiscalização. Precisamos promover ações que estimulem a consciência ecológica e contribuam para o enfrentamento das mudanças climáticas”, afirmou.

Programação:

3 de junho (terça-feira)

9h – Painel temático sobre sustentabilidade e ODS

Feira sustentável com produtos da floresta e artesanato local

Exibição do filme “Amazônia Viva” em realidade virtual

5 de junho (quinta-feira)

8h – Plantio de árvores no estacionamento do TCE-AC.

A Semana do Meio Ambiente é aberta ao público e conta com a participação de servidores, instituições parceiras e representantes da sociedade civil.