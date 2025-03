Deputada Dra. Michelle Melo entrega Materiais Esportivos a Jovens Atletas de Jiu-Jítsu

(Assessoria) – Na noite de sexta-feira (28), a deputada Dra. Michelle Melo participou da entrega de materiais esportivos no Centro de Treinamento do Mestre Joel da Academia Guigo Jiu-Jítsu. A iniciativa visa incentivar a prática do esporte e fortalecer o trabalho realizado na comunidade.

Durante a visita, foram entregues equipamentos essenciais para os alunos, garantindo melhores condições de treinamento.

A deputada destacou a importância do jiu-jítsu como ferramenta de disciplina, superação e inclusão social.

O Centro de Treinamento é reconhecido pelo impacto positivo na formação dos jovens, e a doação contribuirá para ampliar o acesso ao esporte de qualidade.