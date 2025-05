Deputada Dra. Michelle Melo Cobra Revisão Urgente dos Embargos do Ibama que Paralisam Produção no Acre

Fotos: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – Uma reunião marcada por tensão e apelos emocionados tomou conta da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã de ontem, (27), quando parlamentares, lideranças do agronegócio e produtores rurais se reuniram para discutir os impactos devastadores dos recentes embargos ambientais impostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no estado.

De acordo com as reivindicações, a deputada estadual Dra. Michelle Melo se destacou como uma das principais vozes em defesa dos produtores rurais acreanos. Com uma postura firme e comprometida com o desenvolvimento econômico sustentável do Acre, a parlamentar fez um apelo contundente ao presidente do Ibama, solicitando, em caráter de urgência, a suspensão dos embargos e das multas aplicadas sem avaliação técnica individualizada.

“O justo não pode pagar pelo mal. O agronegócio sustenta o Acre, e é inadmissível que milhares de trabalhadores do campo sejam impedidos de produzir sem um processo justo e transparente”, declarou Dra. Michelle Melo, reforçando sua preocupação com a economia rural e os direitos dos pequenos e médios produtores.

Os embargos atingem cerca de 20 mil propriedades rurais e foram baseados em uma nova instrução normativa do Ibama, que autoriza o chamado Embargo Geral Preventivo, medida utilizada quando há repetição de infrações ambientais em uma mesma região. No entanto, produtores alegam que a medida está sendo aplicada de forma generalizada, sem distinção entre infratores e produtores regulares, o que tem gerado graves prejuízos e insegurança jurídica.

Durante o encontro, o clamor por justiça foi reforçado por representantes do setor. O pecuarista Geraldo Pereira Maia alertou para os riscos econômicos: “Estamos diante de um cenário alarmante. São mais de 20 mil propriedades impedidas de operar. Isso ameaça diretamente nossa economia e a segurança alimentar das nossas comunidades”.

Diante da gravidade da situação, Dra. Michelle Melo reafirmou seu compromisso com a defesa dos trabalhadores do campo, destacando a importância de equilibrar a produção agrícola com a preservação ambiental, mas sem criminalizar indistintamente quem produz de forma legal e sustentável.

“Não podemos aceitar que famílias inteiras, que dependem do campo para sobreviver, sejam tratadas como criminosas. É preciso sensibilidade, diálogo e responsabilidade técnica. Estou ao lado de cada produtor injustiçado e não medirei esforços para reverter esse cenário”, enfatizou a parlamentar.

Além disso, a deputada também destacou a importância da atuação conjunta entre os poderes estadual e federal. “A gente espera que o governo do estado entre com providências, porque a nível federal já temos o senador Alan Rick falando diretamente com o presidente do Ibama representando os produtores rurais. O que me deixou mais esperançosa. Espero ter trazido essa esperança a vocês”, disse Dra. Michelle, em tom de solidariedade e encorajamento.

A deputada Michelle, juntamente com a bancada, promete intensificar a pressão sobre o governo federal para que os embargos sejam reavaliados com base em critérios técnicos individualizados e que o diálogo entre os órgãos ambientais e os produtores seja restabelecido com urgência.

Enquanto isso, o setor produtivo aguarda por ações concretas que permitam a retomada das atividades no campo, com segurança jurídica e respeito ao meio ambiente, bandeiras que a deputada Dra. Michelle Melo tem defendido com firmeza e sensibilidade.