Depois de realizar quase 50 sessões no primeiro semestre, Assembleia Legislativa do Acre reinicia atividades

O segundo semestre da 16ª legislatura na Casa do Povo, começa nesta terça-feira, dia 1º de agosto, com a retomada dos trabalhos no plenário da ALEAC.

Segundo a Consultoria Geral da Mesa Diretora, nos seis primeiros meses do ano, os deputados realizaram 47 sessões ordinárias, onde apreciaram 110 projetos de Lei, 252 indicações, 98 requerimentos, nove moções e cinco propostas de emenda à Constituição, além 28 audiências públicas, 11 sessões solenes e 15 extraordinárias.

Os números do primeiro semestre, na avaliação do presidente Luiz Gonzaga (PSDB), mostram que o Legislativo estadual foi pró-ativo na primeira parte da atual legislatura.

Somam-se ao desempenho mostrado acima, as dezenas de sessões das Comissões, onde foram analisados todos os projetos levados ao plenário. A segunda parte do ano legislativo começa em agosto e se encerra somente na segunda quinzena de dezembro.

No Acre o recesso parlamentar é apenas de 15 dias, o menor período entre as Assembleias Legislativas do Brasil. Nas demais, as férias do meio do ano são de quatro semanas.