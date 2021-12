Depasa diz que não tem 120 metros de cano para fazer rede e levar águas potável a moradores de comunidade em Cruzeiro do Sul

Os moradores de duas ruas no final do Conjunto habitacional Cumaru em Cruzeiro do Sul, ficaram decepcionados com a declaração feita por servidores do DEPSA na manhã desta sexta-feira (3).

Durante a visita para ver a possibilidade de estender a rede de água até as novas ruas e contemplar as 24 famílias do local, os mesmos disseram que daria sim para fazer o serviço, mas desde que os moradores buscassem as canalizações; seja pedindo a prefeitura ou a vereadores da cidade.

O presidente do Bairro do Remanso, Zé Maria Taveira, se disse perplexo com tal situação e cobrou aos representantes do governo uma solução.

“Olha eu não creio que os servidores do Depasa que foram nessa localidade falaram isso com autorização do gerente Braz Pedroza. Como explicar um órgão de saneamento da segunda maior cidade do estado, não tenha 120 metros de canos para fazer 24 ligações?” Indagou o líder comunitário.

Zé Maria ainda disse que o governo poderia estudar repassar os investimentos de saneamento para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, já que não tem condições de fazer os serviços básicos a população.

Nossa reportagem tentou contato com o gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul Braz Pedroza, mas não conseguimos falar com o mesmo.

