Defesa Civil de Cruzeiro do Sul auxilia rapidamente moradores após o desabamento de sua residência

A Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul desempenhou um papel crucial em uma situação emergencial, auxiliando moradores, após o desabamento de residência no bairro Arthur Maia. O incidente, ocorreu em decorrência das condições climáticas e da idade avançada da construção.

A ação contou também com a presença do Corpo de Bombeiros, que se uniu em esforços.

Com a situação sob controle, a Defesa Civil imediatamente acionou a Secretaria de Desenvolvimento Social, a fim de implementar medidas de apoio à família afetada, além de inspecionar outras residências vulneráveis e oferecer assistência social.

Iranilson Neri, coordenador da Defesa Civil, ressaltou a importância da colaboração entre as instituições. “A união entre a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Desenvolvimento Social é vital para que a população receba o suporte necessário em momentos críticos, garantindo um atendimento eficaz e acolhedor diante das adversidades climáticas”, afirmou.

O proprietário da casa, Francisco Egon Ribeiro da Silva, será encaminhado para um programa de aluguel social, visando assegurar sua moradia temporária enquanto se busca uma solução definitiva.