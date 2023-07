Defensoria Pública inicia diálogo sobre implementação do “Quali DPE” para otimizar atendimento aos assistidos

Defensoria Pública prepara monitor para atuar no Ponto de Inclusão Digital do bairro Cidade do Povo – Foto: Bruno Firmino.

A subdefensora-geral, Juliana Marques e a corregedora-geral, Roberta Caminha, receberam, nesta segunda-feira, 3, o monitor do Ponto de Inclusão Digital da Justiça (PIDJus), Weverton Oliveira da Silva, acompanhado da professora mediadora Ilma Moraes Frota, na sede da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), em Rio Branco.

A visita foi realizada para que ele conhecesse os setores e procedimentos administrativos, bem como as demandas de atendimentos e possíveis cenários. O site da instituição foi apresentado, dando destaque para a lista de documentos úteis, além dos links de atendimento virtual e agendamento.

O monitor também foi acompanhado e orientado pelas defensoras públicas Gabriella Virgílio, Juliana Caobianco e Bárbara Abreu, pelo chefe de gabinete da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (ESDPAC), Filipe Rodrigues e pelo chefe da assessoria jurídica, Madson Rocha.

A proposta do projeto PIDJus surgiu como uma forma de ampliar o atendimento nos municípios de difícil acesso, principalmente onde não há sede das instituições do Sistema de Justiça. O projeto acontece através da parceria da Defensoria Pública Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Ministério Público do Acre (MPAC), Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Regional (TRT14), Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Ficou definido que o projeto piloto será desenvolvido em Rio Branco, já neste mês de julho, na Escola Raimunda Pará, localizada no bairro Cidade do Povo, onde serão realizados os primeiros atendimentos neste novo formato, que objetiva, sobretudo, oportunizar o acesso à Justiça com celeridade.

