Defensoria Pública garante doação de terreno da Prefeitura de Brasiléia para construção de sede própria no município

Defensoria Pública garante doação de terreno da Prefeitura para construção de sede própria em Brasiléia – Foto: Katiúscia Miranda

Em encontro com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, as defensoras públicas que compõem a Administração Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), garantiram a doação de terreno para construção de sede própria no município.

A defensora-geral, Simone Santiago, a subdefensora-geral, Juliana Marques e a corregedora-geral, Roberta Caminha, conduziram a reunião que também contou com a presença dos defensores públicos Pedro Henrique Veloso e Israel Severo, que atuam em Epitaciolândia e Brasiléia, respectivamente. O deputado estadual Tadeu Hassem também colaborou com a reunião.

“Hoje, saímos daqui com uma notícia que nos deixa muito felizes, de que a prefeitura irá nos conceder um terreno para a construção de uma sede própria da DPE/AC no município, contando também com o apoio do deputado. Gostaria de agradecer a prefeita, que sempre se mostra sensível às necessidades da nossa população, e também ao deputado, pela parceria. Dessa forma, conseguiremos proporcionar um atendimento adequado e de qualidade àqueles que mais precisam”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

A prefeita Fernanda Hassem, ressaltou a relevância da construção de uma sede da Defensoria no município. “Nós estamos muito felizes, é um dia muito importante também para nossa Brasiléia. Constantemente nós somos procurados por pessoas que precisam do serviço da instituição. O Defensoria Itinerante por exemplo, foi um presente que recebemos, o atendimento está indo aos populares que não precisam mais se deslocar para conseguir esses serviços. A prefeitura, juntamente com o deputado, se coloca como parceira da DPE, que tem como viés ajudar as pessoas e ser instrumento de garantia de direitos”, disse.

“Hoje está sendo estabelecida uma parceria gratificante. A Defensoria, com seu orçamento próprio, irá construir uma sede para você cidadão de Brasiléia. E a prefeita teve importante papel junto com toda a sua equipe, e está doando um terreno próprio do município. Eu fico feliz como parlamentar de ser o porta-voz de boas notícias e boas novas pra nossa cidade, parabéns doutora Simone. O próximo passo é lá na Câmara Municipal para aprovar o projeto de lei, quero reafirmar compromisso com essa causa”, finalizou o deputado Tadeu Hassem.

“A prefeitura, juntamente com o deputado, se coloca como parceira da DPE”, afirmou a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem – Foto: Katiúscia Miranda