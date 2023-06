Defensoria Pública do Estado nomeia Juliana Marques como subdefensora pública geral do Acre

É isso que a população espera de um governo comprometido em melhorar a vida das pessoas, disse o senador – Fonte: Agência Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) disse que a Medida Provisória (MP) 1.176/2023, que cria o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, batizado pelo Poder Executivo como “Desenrola Brasil”, irá tirar muitos brasileiros do sufoco, famílias que há anos estão vivendo com a “corda no pescoço”.

Informou que o objetivo é incentivar a renegociação de dívidas das pessoas físicas, inscritas em cadastros de inadimplentes, com o propósito de reduzir o endividamento e facilitar a retomada do acesso ao mercado de crédito. Com isso, estima-se que a medida irá beneficiar, aproximadamente, 70 milhões de brasileiros endividados e reduzir a inadimplência no país.

Segundo ele, muitas pessoas contraem pequenas dívidas na boa-fé, e devido às crises econômicas e a outros fatores, não conseguem pagar essas obrigações, que acabam se acumulando ao longo dos anos. Com esse programa, essas famílias se sentirão mais aliviadas e aptas para contrair crédito, o que, na prática, significa mais estímulo para a economia.

— Essa é uma matéria de cunho social muito importante. É isso que a população espera de um governo comprometido em melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que se encontram em condições sociais menos favorecidas e que são as que mais honram com seus compromissos — declarou.